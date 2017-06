Mindbreeze als „Strong Performer“ positioniert

Mindbreeze, ein führender Softwareanbieter für Enterprise Search, Big Data und Wissensmanagement, wurde von Forrester ausgewählt, an der unabhängigen Evaluierung „The Forrester Wave™: Cognitive Search And Knowledge Discovery Solutions, Q2 2017*“ teilzunehmen, und in diesem Zusammenhang mit der Appliance Lösung Mindbreeze InSpire als „Strong Performer“ positioniert. „Um am international stark umkämpften Markt zu bestehen, ist es notwendig, vorhandene Informationen perfekt zu verstehen und richtig zu nutzen“, erklärt Daniel Fallmann Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. „Immer häufiger fokussieren sich Unternehmen auf ihre Daten, um Prozesse zu optimieren und dadurch Wettbewerbsvorteile zu generieren. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Strong Performer positioniert wurden.“

Mit dem Produkt Mindbreeze InSpire, das sowohl als Appliance als auch als Cloud-Service angeboten wird, kann Mindbreeze die durch die Abkündigung der Google Search Appliance (GSA) aufgetretene Marktlücke schließen. Durch Partnerschaften mit Unternehmen, die zuvor mit der GSA gearbeitet haben, war Mindbreeze in der Lage, sich sehr schnell in Nordamerika und weiteren Märkten zu etablieren.

Mindbreeze ist nicht einfach nur ein Ersatz für die GSA; die starken Unternehmenssuchfunktionen der Appliance machen Mindbreeze zu einem äußerst starken Konkurrenten im gesamten kognitiven Suchmarkt. Mindbreeze beschäftigt sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit der Analyse, intelligenten Verknüpfung und raschen Verfügbarkeit von Unternehmensinformationen. Hinter Mindbreeze verbirgt sich ein einerseits auf Enterprise Search Technologie andererseits auf Cognitive Intelligence basierendes System. Es nutzt Methoden der künstlichen Intelligenz, Machine- und Deep-Learning, um das bestehende Unternehmenswissen zu erfassen, die Fakten zu extrahieren und Korrelationen aufzuzeigen, um so ein Gesamtbild zu vermitteln.



Forrester wählte die Anbieter basierend auf der Eignung des Produkts, dem Kundenerfolg und der Kundennachfrage. Auf Basis vergangener Analysen, Anwenderbewertungen sowie Anbieter und Expertenbefragungen wurden die Beurteilungskriterien erstellt. Die finale Positionierung ermittelte Forrester anhand von Produktdetails, Demos und Interviews mit Referenzkunden.



*Forrester Research, Inc., "The Forrester Wave™: Cognitive Search And Knowledge Discovery Solutions, Q2 2017“, Mike Gualtieri mit Srividya Sridharan und Emily Miller