Moderne IT-Architektur für Miles & More

Die Miles & More GmbH, Betreiber von Europas größtem Vielflieger- und Prämienprogramm, nutzt Container- und Cloud-Technologien von Red Hat, um damit eine skalierbare und automatisierte Platform-as-a-Service-Umgebung (PaaS) aufzubauen.

Die Miles & More GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Lufthansa AG. Teilnehmer können mit dem Programm bei rund 40 Airline-Partnern, darunter 28 Fluggesellschaften der Star Alliance, und mehr als 270 Unternehmen außerhalb der Luftfahrt Meilen sammeln und einlösen, beispielsweise aus den Branchen Hotels, Mietwagen, Kreuzfahrten sowie Banken und Versicherungen. Für die Schnittstellen zu den Non-Air-Partnern nutzte das Unternehmen bisher eine Middleware-Lösung.

Zusammen mit Red Hat entwickelte das Unternehmen nun eine auf Openshift Container Platform basierende neue Plattform, mit der Innovationen künftig einfacher umgesetzt werden können, heißt es. Openshift Container Platform sei die erste container-zentrierte Hybrid-Cloud-Lösung, die mit den Upstream-Projekten Linux-Container, Kubernetes, Project Atomic sowie Openshift Origin erstellt wurde und auf Enterprise Linux zurückgreife.

Openshift Container Platform bietet laut Red Hat eine sichere, stabile Plattform für container-basierte Implementierungen, ohne dabei vorhandene IT-Investitionen opfern zu müssen. Traditionelle Mission-Critical-Applikationen können neben neuen cloud-nativen und container-basierten Applikationen existieren.

Neben jener Plattform nutzt die Miles & More GmbH auch noch ...

... JBoss Fuse, eine robuste Plattform für die Integration von Anwendungen, Daten und Diensten,

... Ansible, eine agentenlose IT-Automatisierungsplattform, die das Provisioning, die Bereitstellung von Anwendungen, die Orchestrierung komplexer Workflows und das Konfigurationsmanagement von IT-Systemen, Netzwerken und Anwendungen unterstützen soll,

... JBoss AMQ, eine standardbasierte Messaging-Plattform für den Austausch von Informationen zwischen Anwendungen.

Bildquelle: Thinkstock/Purestock