Modernes Automatennetzwerk für Ing-Diba

Mit mehr als acht Millionen Kunden und 3.500 Mitarbeitern ist die Ing-Diba die größte Direktbank in Deutschland. Um die Kunden ihrer 1,5 Millionen Girokonten mit Bargeld zu versorgen, betreibt die Bank mehr als 1.200 Geldautomaten an Tankstellen, in Einkaufszentren oder Filialen großer Einzelhändler sowie in Hotels.

Im Zuge der Umstellung wurden verschiedene Software-Lösungen im Automatennetzwerk installiert und die Verwaltung der Systeme in ein NCR-Rechenzentrum (RZ) übertragen. Um die Geldautomaten von Ing-Diba an das RZ anzubinden, wurde die Top-Client-Server-Lösung auf sämtlichen Systemen installiert. Aptra Vision überwacht die Performance im Automatennetzwerk, während Opticash das Cash Management der Ing-Diba-Automaten automatisiert. Gleichzeitig übernimmt der Dienstleister die Wartung, das Monitoring und Störfall-Management des gesamten Automatennetzwerks.

Serverseitig werden die Transaktionen der Geldautomaten von Operate abgewickelt, protokolliert und überwacht, während künftige Webservice-Funktionen über Connections bereitgestellt werden. Die neue service-orientierte Architektur soll es der Direktbank ermöglichen, schnell neue Funktionen und Dienstleistungen einzuführen und bereitzustellen.

In den 50 Jahren seit Bestehen der Bank ist die Komplexität des Automatennetzwerks gewachsen. So kommen 19 verschiedene Automatentypen unterschiedlichen Alters von verschiedenen Herstellern zum Einsatz. Ing-Diba nahm den anstehenden RZ-Wechsel zum Anlass, die bisherige Strategie zu überdenken und den Betrieb der Automaten effizienter zu gestalten. Gleichzeitig sollte auf eine service-orientierte Architektur umgestellt werden, um eine moderne und schnelle Service-Erbringung zu ermöglichen.

„Wir sind ergebnisoffen in die Ausschreibung gegangen“, erklärt Jörg Johannsen, Verantwortlicher für die Bargeldversorgung bei Ing-Diba in Deutschland. „Die komplette Auslagerung des Automatennetzwerks in eine Hand war zwar die bevorzugte Option, aber nicht zwingend. NCR konnte im Auswahlverfahren nahezu alle Anforderungen erfüllen.“

Für die Fernumstellung der Geldautomaten musste der Dienstleister einige Software-Anpassungen vornehmen, um die Automaten zu berücksichtigen, die teilweise nur wenig Rechenleistung und Speicherplatz haben oder über ISDN angebunden sind. Gleichzeitig wurden bei allen Automaten die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Die Cash-Management-Planung, die Mitarbeiter täglich über eine Stunde Zeit kostete, wird nun über Opticash abgewickelt. Die Lösung analysiert den Bargeldbedarf der Automaten automatisch und unterstützt die Direktbank bei der Planung der benötigten Bestände.



Bildquelle: Ingram Publishing