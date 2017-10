MVV und Data Center Group bündeln RZ-Kompetenzen

Wie die beiden Unternehmen kürzlich in einer gemeinsamen Presseinformation mitteilten, beteiligt sich dazu MVV mit 25,1 Prozent an dem 2005 gegründeten im rheinlandpfälzischen Wallmenroth ansässigen, international tätigen Unternehmen, das sich auf die Planung und Errichtung sowie den Betrieb von Rechenzentren (RZ) für Unternehmen in allen Branchen sowie öffentlichen Einrichtungen konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 180 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von knapp 60 Mio. Euro. In den zurückliegenden zwölf Jahren hat die Data Center Group mehr als 1.000 Hochleistungsrechenzentren realisiert.

Mit der neuen Partnerschaft sollen die Kompetenzen und das Lösungsangebot gebündelt werden. So wollen MVV und Data Center Group künftig gemeinsam kundenindividuelle Rechenzentren mit hohen Ansprüchen an Sicherheit, Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz anbieten und betreiben. Nach den Worten von MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer ergänzen sich dabei die Kompetenzen der beiden Partner zu einem leistungsfähigen Gesamtportfolio für energieeffiziente und hochverfügbare IT-Infrastrukturen: „Für die Kunden beider Unternehmen schaffen wir dadurch ein breiteres und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Leistungsangebot.“

Für die beiden Geschäftsführer der Data Center Group, Ralf Siefen und Thomas Sting, steigt der Bedarf an professionell geplanten und realisierten IT-Infrastrukturen in der deutschen Wirtschaft mit der zunehmenden Digitalisierung der Geschäftsmodelle. „Die immer schneller voranschreitende digitale Transformation erfordert ganzheitliche und vor allem effiziente und sichere Lösungen. Die Zusammenarbeit der Experten ebnet den Weg für neue Geschäftsmodelle, die das Know-how aus den Bereichen Energieversorgung und -effizienz, IT-Infrastruktur, Technische Gebäudeausrüstung (TGA) sowie Sicherheitstechnik bündeln.“

Zum Kaufpreis machten die beiden Unternehmen keine Angaben. Die Beteiligung unterliegt derzeit noch der Überprüfung des Bundeskartellamts.



