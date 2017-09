Nachhaltiger IT-Einkauf

Durch die weltweit steigende Nachfrage nach IT-Hardware wachsen auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt an – man denke nur an den Ressourcenverbrauch oder die teils schwierige Entsorgung von Altgeräten. Von daher ist ein nachhaltiges Beschaffungswesen in Unternehmen dringend geboten. Denn je mehr Firmen von Lieferanten fordern, dass deren IT-Produkte streng festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, desto mehr Anreize werden für die gesamte IT-Branche geschaffen, substanzieller zu arbeiten und nachhaltigere Produkte herzustellen. Vor diesem Hintergrund will das schwedische Label TCO Development dafür sorgen, dass die Unternehmen dieser Verantwortung schneller gerecht werden können.



Entsprechend enthält der „Leitfaden für einen nachhaltigen IT-Einkauf mit TCO Certified" praxisorientierte Ratschläge für die Verantwortlichen, wie sie den Einkauf von IT-Hardware nachhaltiger gestalten können. Darüber hinaus gibt der Leitfaden sowohl einen Überblick über die TCO-Certified-Nachhaltigkeitskriterien als auch Hinweise, was vor, während und nach jedem Kauf zu beachten ist.

Sören Enholm, CEO von TCO Development, erklärt: „Unsere Überprüfungen zeigen, dass soziale Missstände in der Produktion von IT-Hardware durch den Einsatz unserer Kriterien reduziert werden konnten. Im Jahr 2013 konnten wir in den Werken von 16 verschiedenen Anbietern insgesamt fast 60 Mängel feststellen. Drei Jahre später wurden dagegen nur noch 16 dieser Mängel an denselben Standorten verzeichnet. Derartige Verbesserungen motivieren uns dazu, die Entwicklung eines nachhaltigeren Lebenszyklus von IT-Produkten voranzutreiben.“ Ferner soll die unabhängige Zertifizierung gewährleisten, dass Unternehmen keine eigenen Ressourcen für Werksaudits und Produkttests zur Einhaltung von Nachhaltigkeitsvorschriften bereitstellen müssen.

