Narrowband IoT für schwer zugängliche Wasserzähler

Rund 45 Millionen zugelassene und geeichte Wasserzähler messen täglich, wie viel Wasser durch die Leitungen in Wohnungen und Häuser der Deutschen fließt. Die Erfassung der Verbrauchsdaten ist teilweise sehr aufwendig – wie etwa in Mehrfamilienhäusern, in Kellern oder in Schächten. Im Winter sind zur Öffnung des Schachtdeckels sogar oft spezielle Enteisungsarbeiten nötig. Darum testen Vodafone und Diehl Metering jetzt eine digitale Lösung, die diese Arbeiten erleichtert.