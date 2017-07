Neue Corporate Website für Continental

Das Technologieunternehmen Continental entschied sich vor zwei Jahren dazu, seine Online-Kommunikation neu auszurichten und nutzerfreundlicher zu inszenieren. Das komplett neu entwickelte Portal www.continental-corporation.com soll ein einheitliches Nutzungserlebnis schaffen und so den digitalen Auftritt der Marke des Unternehmens stärken. Auf Basis eines User Experience Designs verantwortet die Berliner Digitalagentur Init den Relaunch der Corporate Website.



„Wir wissen, was unsere Zielgruppen bewegt, und haben demnach die Website so gestaltet, dass diese für sie zum wertvollen Bestandteil ihrer Nutzerreise wird,“ sagt Sarah Pieper, Online-Relations-Managerin und Projektleiterin für den Relaunch bei Continental. „Deshalb bietet unser neues digitales Aushängeschild passgenaue Einstiege in die mobile Welt von Continental für alle wichtigen Anspruchsgruppen.“



Dafür wurden bislang eigenständige Portale wie Presse und Karriere im neuen Online-Auftritt zusammengeführt sowie intelligente Verknüpfungen und Übergänge zu den produktzentrierten Websites der Divisionen geschaffen. Außerdem wurde parallel ein neues Konzept für Länderwebsites entwickelt, die seit Juli 2017 sukzessive in den entsprechenden Märkten ausgerollt werden.



Oleg Kononin, IT-Projektleiter, ergänzt: „Aus technischer Sicht kam beim Relaunch das Content-Management-System Coremedia 8 mit umfassender Performance- und Sicherheitsoptimierung zum Einsatz. Im agilen Entwicklungsprozess konnten wir zusammen mit Init unsere Anforderungen an Betrieb, Ausbau und dynamische Weiterentwicklung der Website optimal erfüllen. So spielte insbesondere der 'Mobile first'-Gedanke im Verlauf der agilen Implementierung eine zunehmend größer werdende Rolle.“

Aufgeräumte Startseite

Ziel des Relaunch-Konzepts und zugleich Mission des Projektteams war es, Übersichtlichkeit bei hoher Nutzerfreundlichkeit zu schaffen. Für die vielschichtigen User-Gruppen von Kunden und Investoren, über Medien und Bewerber, bis zur interessierten Öffentlichkeit und Mitarbeitern, wurde eine intuitive Navigation entwickelt, die alle Inhalte mit maximal drei Klicks erreichbar macht. Neben der aufgeräumten Startseite, die die aktuellsten und wichtigsten Inhalte aus allen Bereichen anreißt, holt Continental seine Zielgruppen mit sechs zentralen Informations-Hubs ab, die passgenauen Content bieten.

Auch die Detailseiten sind keine Sackgassen: Sie enthalten neben dem Kerninhalt weiterführende Inhalte, Links oder Zusatzmaterial. Zudem bringen nützliche Service-Features wie die Sammelmappenfunktion, um Dokumente herunterzuladen oder per Link zu versenden, oder die Event-Reminder-Funktion für Veranstaltungen großen Nutzen.



Die Berliner Digitalagentur unterstützt Continental bereits seit 2015 bei der Neuausrichtung der strategischen Online-Kommunikation. So auch bei der technischen Umsetzung des Intranets für über 227.000 Mitarbeiter weltweit.