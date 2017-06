Neue Firmenchefin für GFT

Als Chief Executive Officer (CEO) hat Marika Lulay die Unternehmensführung der GFT Technologies SE mit Ablauf der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 übernommen. Sie tritt damit die Nachfolge von Ulrich Dietz an, der nach 30 Jahren an der Spitze des IT-Unternehmens die Position des Verwaltungsratsvorsitzenden einnimmt.

Im Zentrum der Wachstumsstrategie stehe die internationale Expansion. Die Fokussierung auf den Finanzsektor soll weiterhin ein Kernstück der strategischen Ausrichtung bleiben. Mit der Einführung eines länderübergreifenden Group Executive Boards werde außerdem die Management-Struktur an den internationalen Unternehmenskurs angepasst. Ein Schwerpunkt auf der Agenda des neuen CEOs sei die Positionierung von GFT als führender Technologiepartner für den Finanzsektor. Um dies zu erreichen, seien im Speziellen Blockchain-Anwendungen, Cloud-Projekte, Künstliche Intelligenz (KI) und Industrie 4.0 als Zukunftsthemen gesetzt.

Bis zum Jahr 2020 plant GFT, den Konzernumsatz auf 800 Mio. Euro zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, will Marika Lulay verstärkt die internationale Zusammenarbeit aller Einheiten intensivieren. Die Roadmap 2020 werde außerdem durch organisches Wachstum und gezielte Akquisitionen umgesetzt. Diese sollen vor allem in Nord- und Lateinamerika erfolgen, um die dortigen Präsenzen und die eigene Innovationsstärke weiter auszubauen. Mit dem Nearshore-Delivery-Modell setze GFT bewusst auf die Kombination von kostengünstigen und zugleich qualifizierten Entwicklungszentren mit individueller Beratungsleistung beim Kunden vor Ort. Der Anspruch sei es, Kunden auf der ganzen Welt maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Lulay ist überzeugt: „Der Erfolg der vergangenen Jahre bestätigt unsere Strategie, GFT als innovativen Branchenspezialisten zu etablieren und so unser Wachstum in allen Märkten international voranzutreiben.“

Group Executive Board forciert Internationalisierung



Um der internationalen Präsenz und Zusammenarbeit stärker Ausdruck zu verleihen, wurde ein Group Executive Board neu in die Management-Struktur integriert. Dieses wird neben Marika Lulay (CEO) und Dr. Jochen Ruetz (CFO) aus Alfio Puglisi (Managing Director GFT Italien) und Carlos Eres (Managing Director GFT Spanien) bestehen. Mit der Einführung des Gremiums wird die Unternehmensführung auf eine breitere sowie internationalere Basis gestellt. Als Leiter der vier Unternehmensressorts „Strategy & Markets“ (Marika Lulay), „Global Business Development“ (Alfio Puglisi), „Global Delivery & Innovation“ (Carlos Eres) und „Corporate Services“ (Dr. Jochen Ruetz) sind die Mitglieder des Boards verantwortlich für die Weiterentwicklung der globalen Unternehmensstrategie. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der länderübergreifenden Management-Struktur die Grundlage für den Erfolg der GFT gelegt haben. Zusammen bilden wir ein starkes Team, das sich fachlich ergänzt”, so Lulay.



Bildquelle: GFT