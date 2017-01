Neuer Chef für ParcIT

Seit dem 1. Januar 2017 ist Heinz-Otto Krauskopf neuer Geschäftsführer der ParcIT. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist Software-Spezialist in den Bereichen Risikomanagement, Rating und Controlling und Tochtergesellschaft der Fiducia & GAD IT AG.

Heinz-Otto Krauskopf folgt bei den Kölnern auf Christoph Mussenbrock, der seine Tätigkeit in der Geschäftsführung in gegenseitigem Einvernehmen aus persönlichen Gründen beendet.



Bisher war Krauskopf als Bereichsleiter Migrations- und Fusionsfabrik bei der Muttergesellschaft Fiducia & GAD IT AG tätig. In dieser Funktion arbeitete er bereits seit vielen Jahren mit den Kollegen der ParcIT in unterschiedlichen Projekten zusammen. So wurde zuletzt eine Steuerungs-Software im Geschäftsgebiet der Raiffeisen-Landesbank Steiermark in Österreich gemeinsam erfolgreich eingeführt.

Darüber hinaus wirkte er viele Jahre verantwortlich an der Konzeption und Einführung der Software „VR-Control“ in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe mit. Dank dieser langjährigen Erfahrung soll Krauskopf fundiertes Wissen für seine neuen Aufgaben mitbringen.



Die Geschäftsführung der ParcIT GmbH besteht damit seit Anfang des Jahre aus Klaus Wiegand, Patrick Yousefian und Heinz-Otto Krauskopf.