Neuer Geschäftsführer bei Kyocera Document Solutions

Kyocera Document Solutions geht mit einer Personalie in das neue Geschäftsjahr. Mit Wirkung zum 1. April 2017 hat Dietmar Nick den Staffelstab von Reinhold Schlierkamp übernommen, der nach 18 Jahren an der Spitze der Meerbuscher Dokumenten-Management-Experten zukünftig strategische Aufgaben innerhalb des Konzerns wahrnehmen wird.

Er tritt die Nachfolge von Reinhold Schlierkamp an der Spitze von Kyocera an: Dietmar Nick.

Reinhold Schlierkamp wurde 1999 verantwortlicher Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Meerbusch. Nach Abschluss seines Elektrotechnikstudiums in Duisburg und Essen begann Schlierkamp seine berufliche Laufbahn bei Control Data und Ericsson. Anschließend war er bei NEC für den Aufbau des Vertriebs verantwortlich. Seit 1994 bekleidete er mehrere Stationen bei Kyocera und hat mit der Fusion der Kyocera Corporation und dem Kopiererhersteller Mita den Schritt in die Geschäftsführung der mittlerweile umfirmierten Kyocera Document Solutions Deutschland GmbH gemacht. Reinhold Schlierkamp bleibt dem Konzern am Standort Meerbusch treu. Als Mitglied des Board of Directors wird er strategische Aufgaben innerhalb der europäischen Zentrale übernehmen.

Die Nachfolge von Reinhold Schlierkamp tritt mit Beginn des neuen Geschäftsjahres im April 2017 Dietmar Nick an, der bereits seit zwei Jahren das Amt des stellvertretenden Geschäftsführers innehatte. Der studierte Betriebswirt kam nach Stationen bei Computer 2000 (heute Techdata) und Canon im Jahr 2000 zu Kyocera, um den Distributionsbereich aufzubauen. Seit 2005 war er als Direktor und Mitglied der Geschäftsführung für den Gesamtvertrieb verantwortlich und leitete mehrere Jahre zusätzlich die Geschicke der österreichischen Landesgesellschaft. 2012 betreute er die Übernahme der Softwarefirma Aki GmbH und wurde anschließend in die Geschäftsführung der Aki berufen. Vor zwei Jahren hat Dietmar Nick den Geschäftsbereich DMS/ECM ins Leben gerufen, um das Lösungsgeschäft voranzutreiben.



