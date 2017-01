Neuer Geschäftsführer für Interxion

Interimsweise hatte Bernard Geoghegan seit Mai 2016 die Geschäfte geführt. Prautzsch verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Telekommunikationsbranche. Zuletzt hatte er seit 2011 bei dem regionalen Netzbetreiber M-Net mit Sitz in München den Vorsitz der Geschäftsführung inne. Sowohl bei M-Net als auch bei Telefonica O2, bei der er zuvor als Managing Director Strategy and Innovation tätig war, hat der Diplomkaufmann zum Wachstum des Unternehmens beigetragen, heißt es in einer Pressemeldung.