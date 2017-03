NTT Europe strukturiert Führungsteam neu

Die NTT Europe Ltd. Germany hat ihr Führungsteam neu aufgestellt. So wurde Oliver Harmel (49) per Januar 2017 zum Country Manager CEE ernannt. In dieser Funktion ist er operativ für die Geschäftsentwicklung in Zentral- und Osteuropa verantwortlich. Jens Leuchters (47), bis Ende 2016 Regional General Manager CEE, wurde zum Senior Vice President Network Services Europa berufen.

Die NTT Europe Ltd. Germany ist eine Tochtergesellschaft der NTT Communications Corporation, einem Geschäftsbereich der NTT-Gruppe für Cloud, Datacenter und internationale Daten-Kommunikationslösungen. In der neuen Position sieht Oliver Harmel sein Ziel einerseits darin, die Go-to-Market-Positionierung zu schärfen, andererseits darin, die Marktposition von NTT Europe in Mittel- und Osteuropa – insbesondere als ICT-Lösungsanbieter im gehobenen Mittelstand und Enterprise-Segment – auszubauen sowie das weitere Wachstum voranzutreiben.

„Ich freue mich über meinen neuen Verantwortungsbereich in einer spannenden Phase der Expansion der NTT Europe in Zentral- und Osteuropa. Abgerundet wird unser RZ-Portfolio mit einem Cloud-Angebot und weltweiten Netzwerkdiensten. Ich sehe meine Aufgabe darin, den digitalen Wandel weiter voranzutreiben und gleichzeitig die internen Prozesse zu stärken. Ziel ist, unseren Kunden sinnvolle Lösungen für die digitale Transformation bereitzustellen“, so Harmel.

Das Ziel von Jens Leuchters ist der weitere Ausbau der cloud-basierten Netzwerkdienste und ihrer Reichweite sowie die sukzessive Entwicklung und Vermarktung weiterer Dienste: „Gartner bestätigt mit seiner Positionierung von NTT Com im Leader-Quadranten des aktuellen Report ‚Magic Quadrant for Network Services, global’, dass wir zum einen eine klare Vision in Bezug auf die Marktentwicklung haben, zum anderen, dass wir ein flächendeckendes Portfolio an Netzwerkdiensten mit Service-Qualität bieten. Dabei stehen Themen rund um Software Defined Networks im Mittelpunkt.“

Harmel ist studierter Betriebswirt und blickt auf Erfahrungen im Internet- und ICT-Geschäft zurück. Er startete bei NTT Europe im Jahr 2006 und bekleidete seit 2010 die Position des Alliance Director Europe. Zuvor hatte er die Rolle des Sales and Marketing Director Central Europe inne.

Leuchters blickt auf rund 25 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche zurück und verfügt über Wissen in Technik und Vertrieb. Vor seinem Wechsel zu NTT Europe im Jahr 2011 war er über zehn Jahre für den europäischen Netzbetreiber Interoute tätig. Dort hatte er verschiedene Positionen inne – vom Sales Manager über den Director Sales CE bis hin zum Country Manager Central und East Europe. Ab 2008 fungierte er zusätzlich als Geschäftsführer der Interoute Austria GmbH.



