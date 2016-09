Orchestra Service GmbH in Avnet integriert

Kürzlich wurde die Orchestra Service GmbH, IT-Spezialdistributor für Speicherlösungen und Services rund um EMC-Produkte, erfolgreich in den internationalen IT-Distributor Avnet integriert.

Die Orchestra Service GmbH wurde in den IT-Distributor Avnet integriert.

Künftig agiert die ehemalige Orchestra als das EMC-Kompetenz-Center von Avnet in Deutschland. Dabei unterstützt das Kompetenz-Center die Kunden mit spezifischem Storage-Know-how und umfangreichen Serviceleistungen bei ihrem Wachstum und der Wahrnehmung von Chancen in den Bereichen Cloud Computing, Big Data und Information Management.

Roman Rudolf, Vice President & Managing Director Central Region, Avnet Technology Solutions: „Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen profitieren Kunden und Lieferanten nicht nur von einem länderübergreifenden Lösungsportfolio für das Data Center, sondern sie haben auch Zugriff auf zahlreiche Serviceangebote und Finanzierungsleistungen.“ Laut Rudolf war die Akquisition von Orchestra Teil einer langfristigen Strategie zur Erweiterung des Lösungsportfolios von Avnet bei gleichzeitiger Stärkung der EMC-Partnerschaft in Deutschland.



Mit dem Übergang in Avnet Technology Solutions tritt Orchestra nun auch unter dem Markennamen "Avnet Technology Solutions" auf. Alle Mitarbeiter der ehemaligen Orchestra Service GmbH wurden übernommen und stehen weiterhin für ihre Kunden als Ansprechpartner zur Verfügung. Auch der Standort Gilching bei München bleibt unverändert, heißt es in einer Pressemeldung.



Bildquelle: Thinkstock/iStock