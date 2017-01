Otto Neuer ist nun VP Sales Central Europe bei Talend

Talend, Anbieter von Integrationssoftware in den Bereichen Cloud und Big Data, hat den Einstieg von Otto Neuer als neuer VP Sales Central Europe in das Unternehmen bekanntgegeben. Er ist in München ansässig und für das Kunden- und Partnernetzwerk in Deutschland und Mitteleuropa zuständig. Neuer ist damit François Mero, Senior Vice President of Sales EMEA, unterstellt.

Die Entscheidung für die Besetzung dieser Schlüsselrolle mit Otto Neuer unterstreicht das Interesse des Unternehmens an einem regionalen Vertrieb und einer breiteren Marktakzeptanz der Talend-Lösungen. Neuer folgt auf Harald Weimer, der das Vertriebs- und Channel-Partnerprogramm in der Region an den Start gebracht hat. Weimer gehört der Firma seit 2010 an, als das von ihm gegründete Unternehmen Sopera von Talend übernommen wurde. Die Open-Source-Middleware-Lösung war eine Schlüsselkomponente der breit angelegten Produktstrategie des Unternehmens und wesentlich für die Entwicklung der agilen und skalierbaren Unified Integration Platform.

Francois Mero, Senior Vice President of Sales, EMEA: „Wir glauben, dass Neuers Erfahrungen in den Bereichen Vertriebsleitung und Management für uns von Wert sein werden. Wir verfolgen das Ziel, den Produkt- und Dienstleistungsvertrieb europaweit zu steigern. Denn schließlich ist genau jetzt eine verstärkte Akzeptanz von Big-Data- und Cloud-Technologien zu erkennen.“

Neuer bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Sachen IT-Vertriebsleitung und leitendes Management mit und war bereits in komplexen Feldern tätig. Zuletzt war er Geschäftsführer und Executive Vice President of EMEA Sales bei Protegrity, wo er an einer Vergrößerung des Kundenstamms und einer Erweiterung der Geschäftstätigkeit insbesondere in Europa mitwirkte. Vor seiner Tätigkeit bei Protegrity war Neuer Senior Vice President of Global Sales bei der Uniserv GmbH. Zudem bekleidete er führende Positionen bei Informatica und Itesoft.

„In meiner Rolle als VP Sales Central Europe kann ich auf einer soliden Grundlage aufbauen“, so Otto Neuer. „Ich freue mich auf meine Arbeit bei einem anerkannten Unternehmen im Bereich Cloud- und Big-Data-Lösungen. Mein Ziel ist es, das organische Wachstum zu sichern.“



Bildquelle: Talend