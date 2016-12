PLM-Lösungen für ZF Friedrichshafen

ZF ist ein Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. Das Unternehmen übernahm 2015 TRW Automotive und gliederte es als Division „Aktive & Passive Sicherheitstechnik“ in den Konzern ein. Damit ist ZF mit rund 135.000 Mitarbeitern an etwa 230 Standorten in rund 40 Ländern vertreten. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Automobilzulieferern und entschied sich nun für die unternehmensweite Einführung von PLM- und ALM-Lösungen, um den digitalen Wandel des Geschäfts voranzutreiben, die Systementwicklung zu verbessern und die globale Produktion zu unterstützen. Dazu führte man einen umfassenden Evaluierungsprozess durch, der mit der Definition und der Analyse der Geschäftsprozesse und Anwendungsfälle begann. Nach sorgfältiger Untersuchung von Wettbewerbssystemen war die Zulieferer überzeugt, dass die PTC-Lösungen am besten passen, um die zukünftigen Herausforderungen zu adressieren.

Ein entscheidender Faktor für die Auswahl waren die neuen Funktionen von Navigate, der anpassbaren Benutzeroberfläche für PLM, die laut Anbieter ebenfalls einen flexiblen Zugriff auf ALM-Informationen bietet. Außerdem entschied sich ZF für verschiedene Zusatzpakete wie Lösungen für Anforderungen und Validierung sowie globale Software-Entwicklung, um die Arbeit in der Systementwicklung zu unterstützen. Die Software ermöglicht es dem Anwender, einen bereichsübergreifenden Ansatz zur digitalen Produktnachverfolgung mit einer konsistenten Stückliste im gesamten Unternehmen umzusetzen. Dank des Thingworx-Startpakets wird ZF die eigene Digitalisierungsstrategie und Standardisierung von IoT-Plattformen für eine intelligente, vernetzte Zukunft umsetzen können. Die Lösungen werden als Subskriptionslizenzmodell angeboten, das jederzeit eine bedarfsgerechte Anpassung ermöglichen soll.



