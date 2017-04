Ralf Malter wird neuer NTT-Data-Chef

Ralf Malter ist bei NTT Data in die Geschäftsführung berufen worden.

Ralf Malter ergänzt das Geschäftsführungsteam rund um CEO Swen Rehders sowie CFO Ilka Friese, Dieter Loewe (Geschäftsführer, Head of Financial & Public Services) und Jens-Uwe Holz (Geschäftsführer, Head of Automotive & Manufacturing).

Malter leitet seit 2016 den Bereich Digital Business Solutions. In diesem Segment bündelt das Unternehmen seine technologischen Kompetenzen industrieübergreifend. Der Geschäftsbereich fokussiert sich zudem auf Innovationsthemen wie DevOps, Omnichannel, Cloud-Lösungen und Internet of Things (IoT). Hier wurde auch die Salesforce-Expertise der 2016 akquirierten Nefos GmbH integriert.

Seit Juli 2014 ist Malter bei NTT Data und baute bis 2016 den Bereich Application Management aus. Auch die Shoring-Aktivitäten des Unternehmens und deren Ausbau lagen in seiner Verantwortung. Zur Firma kam Malter von IBM Global Business Services, wo er als Partner und Executive das Thema „Application Management Services“ (Sales) in Deutschland verantwortete.

„Ralf Malter hat seit seinem Einstieg bei uns zunächst den Bereich Application Management, dann die Digital Business Solutions ausgebaut. Auch die Integration von Nefos in den DBS-Geschäftsbereich verlief problemlos. Der nächste logische Schritt war daher, Ralf Malter in die Geschäftsführung zu berufen“, so CEO Swen Rehders. „Er ergänzt das Führungsteam und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit ihm.“



Bildquelle: NTT Data