Razzia bei Samsung

Südkorea wird von einer Politik-Affäre um Choi Soon Sil, die Tochter eines Sektengründers, erschüttert. Diese Freundin von Präsidentin Park Geun Hye soll sich in Regierungsgeschäfte eingemischt haben und sie soll sich finanzielle Vorteile verschafft haben.

Nun erreicht die Affäre, die das Land in Atem hält, auch den größten und wichtigsten Konzern Südkoreas: Samsung soll die Tochter der dubiosen Vertrauten der Präsidentin unter der Hand finanziell unterstützt haben. Samsung bestätigte die Durchsuchung, nannte aber keine weitere Details.

Samsung Electronics soll angeblich bis zu 2,8 Millionen Euro an Choi Soon Sil gezahlt haben, um den Reitunterricht für deren Tochter in Deutschland zu finanzieren, schreibt die Zeit.