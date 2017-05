Sauberes Controlling bei Wepa

Hauptziel ist es, eine vollständig integrierte Plattform für Accounting, Controlling und Reporting zu schaffen und die Prozesse zu vereinfachen. Mit rund 3.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro zählt Wepa mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Arnsberg europaweit zu den drei größten Produzenten von Hygienepapieren.

Wepa führt CCH Tagetik auf Cloud-Basis ein, was auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Standorten in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien erleichtern soll. Das gesamte Projekt soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Weltweit vertrauen rund 1.000 Kunden und 75.000 Anwender in über 35 Ländern auf die konfigurierbare, modulare Software von CCH Tagetik, die sich laut Anbieter mit den meisten ERP-Systemen – u.a. SAP, Oracle und Microsoft – integrieren lässt.



Bildquelle: Thinkstock/iStock