So denken Banken über Blockchain

Eine aktuelle Studie zum Thema Blockchain untersucht die Stimmung in der Bankenbranche hinsichtlich der neuen Technologie. Wie stehen die Chancen auf eine kommerzielle Adaption? Was sind die fünf wichtigsten Anwendungsfälle?

„Blockchain Technology: From Hype to Reality“ – so der Titel der Studie – von LTP für Infosys Finacle hat 100 Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Technologie in 75 Institutionen befragt – von regionalen bis zu multinationalen Banken.





Die Erhebung verfolgte das Ziel, die Stimmung zu Blockchain aus unterschiedlichen Perspektiven darzustellen. Dazu gehören:

Verständnis über die Technologie seitens der Banken

Adaptionsstrategien und Implementierungspläne

Möglichkeiten und Herausforderungen für die Branche

Die Ergebnisse:

Zu den Vorreitern von Blockchain gehörten Emirates NBD und die ICICI Bank. Sie hatten im vergangenen Jahr bekanntgegeben, internationale Überweisungen und Handel über Blockchain abzuwickeln.

Bereits heute hat die Hälfte der Banken in die Technologie investiert oder plant dies für 2017.

Ein Drittel der Finanzinstitute erwartet eine kommerzielle Adaption ab 2018, nicht weniger als 80 Prozent gehen davon aus, dass sich Blockchain bis 2020 durchgesetzt haben wird.

Das durchschnittliche Investment in Blockchain wird 2017 bei rund einer Million US-Dollar liegen.

Der Großteil der Banken (69 Prozent) experimentiert bereits mit zugangsbeschränkten Blockchains.

Rund 50 Prozent der Banken arbeiten mit einem Start-Up aus dem Fin-Tech-Bereich oder einem Technologieunternehmen, um das eigene Blockchain-Know-how zu verbessern. Weitere 30 Prozent greifen auf ein Konsortium zurück.

51 Prozent der Führungskräfte, die Blockchain-Initiativen vorantreiben, sind Chief Technology Officer und Chief Innovation Officer.

Die Studie bestätigt, dass die Technologie primär dafür eingesetzt wird, Transparenz zu verbessern, Prozesse in Unternehmen zu automatisieren sowie Abrechnungsprozesse und Transaktionszeiten zu reduzieren

Die fünf wichtigsten Anwendungsfälle, in denen sich Blockchain etablieren wird, sind der Studie nach:

Grenzüberschreitende Zahlungen

digitales Identifizierungsmanagement

Abrechnungen

Abwicklung von Akkreditiven

Syndizierung eines Kredits

Den kompletten Report finden Sie hier.

Bildquelle: Thinkstock / iStock