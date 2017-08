So hat die Deutsche Börse ihre „Big Data“ unter Kontrolle

Trifacta, Anbieter von Data-Wrangling-Software, gab heute bekannt, dass die Deutsche Börse AG die Lösung Wrangler Enterprise implementiert hat. Der Börsenbetreiber beschleunigt damit die Aufbereitung granularer und komplexer Daten und wird in die Lage versetzt, neue Daten- und Informationsprodukte zu entwickeln.

„Als eine der weltweit wenigen Börsenorganisationen decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, vom Handel, über Clearing bis zur Abwicklung, und wir haben es mit sehr großen Mengen von Daten sehr unterschiedlicher Quellen zu tun. Die Erstellung von Analysen anhand dieser relevanten Daten und die Verbesserung der Funktionsweise des Finanzmarktes durch Data Science sind ein Kernthema unseres Geschäfts“, erklärt Konrad Sippel, Leiter des Content Lab, Deutsche Börse. „Dank Trifacta kann das Content-Lab-Team gruppenübergreifend datengetriebene Lösungen entwickeln und implementieren sowie langfristige strategische Projekte in Bereichen wie Risikomanagement, Anlageentscheidungen und Trading Analytics umsetzen.“

Trifacta ermöglicht es dem jüngst ins Leben gerufenen Data-Science-Teams der Deutschen Börse, dem Content Lab, unternehmensübergreifend Mehrwert zu generieren, indem es mehr Zeit in strategische datenbezogene Initiativen investiert als in Datenaufbereitung und -bereinigung. Mit Trifacta lässt sich nicht nur die Effizienz steigern, es vereinfacht auch die Zusammenarbeit zwischen Data Scientists und Experten über eine visuelle Schnittstelle. Wrangler Enterprise versetzt die Analysten und Data Scientists der Deutschen Börse in die Lage, die Attribute eines Datasets unter die Lupe zu nehmen und die internen Experten zu informieren, welche Analysenarten eingesetzt werden können.



Bildquelle: Thinkstock/iStock