So modernisiert Dr. Kurt Wolff die Lagerlogistik

Die Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, ein international operierendes Kosmetikunternehmen, ist am Standort Bielefeld mit einem neuen Lagerverwaltungssystem in Betrieb gegangen. Die Inconso AG hat die neue Lager- und Materialflusssteuerung auf Basis von SAP EWM implementiert und an die vorhandene operative Hardware-Landschaft angebunden.