So sieht die neue Microsoft-Zentrale in München aus

Microsofts neue Deutschland Zentrale in München-Schwabing ist fertig und wird nächste Woche bezogen. So sieht sie aus: Bilder von innen und außen ...

Microsoft zieht nächste Woche in die neue Deutschland-Zentrale in der Parkstadt Schwabing in München ein. Optimale Arbeitsbedingungen, eine nachhaltige Gebäudenutzung, ein attraktives Umfeld und eine hohe Sichtbarkeit des Unternehmens sollen dort, auf 26.000 Quadratmetern und in sieben Etagen realisiert werden.

Damit sind die Tage der Unternehmenszentrale in Unterschleißheim nach 16 Jahren gezählt. Unter den Hashtags #MicrosoftMuseum oder #OfficemitWindows feiern die Microsoft-Mitarbeiter gerade Abschied bzw. Vorfreude.