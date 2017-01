Software AG erweitert Vorstand

Dr. Stefan Sigg wird zum 01. April 2017 neuer Chief Research & Development Officer und ergänzt als fünftes Mitglied den Vorstand der Software AG. Zuletzt war Dr. Sigg als Führungskraft im Bereich R&D bei der SAP SE in leitender Funktion in Walldorf aktiv.



Dr. Stefan Sigg studierte Mathematik an der Universität Bonn und wurde dort im Jahr 1994 promoviert. Nach seinem Studium startete er seine berufliche Karriere in der Produktentwicklung der SAP SE. Nach diversen Managementpositionen im Bereich Business Warehouse wurde er zum Head of Research & Development desselben Geschäftsbereichs ernannt. Es folgten Aufgaben als Vice President und später als Senior Vice President im Bereich SAP HANA. Zuletzt war Dr. Sigg als Senior Vice President und Head of SAP Analytics tätig und führte weltweit über 1.800 Mitarbeiter.



In seiner neuen Funktion bei der Software AG soll Dr. Sigg vor allem das Produktportfolio des Konzerns in den Bereichen IoT, Real Time Analytics, Process Management, API Management und Data Integration weiterentwickeln. Neben seiner Kernaufgabe, der Leitung der weltweiten R&D-Standorte, wird er auch Forschungsprogramme verantworten. Gemeinsam mit dem Chief Technology Officer der Software AG, Dr. Wolfram Jost, wird Dr. Sigg auch dem Global Portfolio Innovation Steering Team des Unternehmens vorsitzen, um Marktentwicklung und Kundenanforderung gleichermaßen im Produktportfolio zusammenzubringen.



Dr. Sigg unterrichtet seit 2014 zudem an der Technischen Universität Darmstadt die Themen Analytics und Big Data Technologies and Applications.

Bildquelle: Software AG