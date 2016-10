Stete Gefahr aus der Cyber-Welt

Der Themenmonat rund um Cyber-Sicherheit soll europaweit über Gefährdungen in der Cyber-Welt informieren und für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Digitalisierung sensibilisieren. „Staat, Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutschland werden sich in den kommenden Jahren erheblich mit Cyber-Sicherheit auseinandersetzen müssen. Das umfasst entsprechende Sicherheitsstrategien und IT-Lösungen, aber auch den Faktor Mensch als potentielles Angriffsziel von Hackern“, erklärt Ulrich Hamann, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der Bundesdruckerei GmbH.



Durch den digitalen Wandel werden immer mehr vertrauliche Informationen in Unternehmen elektronisch gespeichert, verschickt und verarbeitet. Damit wächst die Bedeutung der IT-Sicherheit stetig. Das zeigt auch eine aktuelle Studie der Bundesdruckerei: IT-Angriffe auf deutsche Unternehmen haben in den letzten Jahren ein alarmierend hohes Niveau erreicht. Jedes zweite Unternehmen hatte in den vergangenen 24 Monaten einen konkreten IT-Sicherheitsvorfall zu verzeichnen. Auch der Deutsche Bundestag vermeldete kürzlich einen erneuten Hackerangriff. Vor diesem Hintergrund ist die nationale Cyber-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung ein wichtiger Meilenstein für mehr IT-Sicherheit für den gesamten Standort Deutschland.



Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, sieht beim Thema IT-Sicherheit noch Luft nach oben: „Gerade im Mittelstand gibt es noch viel Nachholbedarf.“ Gleichwohl biete die digitale Vernetzung der Produktion für Unternehmen enormes Potential. BSI-Präsident Arne Schönbohm mahnte: "Cyber-Angriffe finden jeden Tag statt, die Methoden der Angreifer werden dabei immer professioneller. Staat und Wirtschaft müssen gleichermaßen dazu beitragen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Denn unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg der Digitalisierung ist die Cybersicherheit."



Um bestmöglich für solche Angriffe gewappnet zu sein, wirbt Dr. Hans-Joachim Popp, Chief Information Officer (CIO) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, für gemeinsame Lösungen von Staat und Wirtschaft und moniert gleichzeitig die Technologieabhängigkeit Europas: „Politik und Unternehmen müssen hier an einem Strang ziehen. Wir brauchen Rahmenbedingungen und Sensibilität für ein europäisches Ökosystem im Bereich Cyber-Sicherheit.“ „Schlüsseltechnologien zum Schutz vor Cyber-Angriffen müssen ein Grundpfeiler der deutschen IT-Sicherheitsindustrie sein“, betont schließlich Dr. Kim Nguyen, Geschäftsführer der D-Trust GmbH. Dies bedeute, dass IT-Sicherheit in allen Branchen und Lebensbereichen mitgedacht werden müsse.