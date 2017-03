TA-Chef Christopher Rheidt bekommt neue Unterstützung

Masafumi Yoda verlässt zum Ende des Geschäftsjahres die TA Triumph-Adler GmbH. Nach sechs Jahren im Unternehmen tritt er am 31. März 2017 in den Ruhestand. Seine Aufgaben übernimmt zukünftig Christopher Rheidt. Ein zweiter Geschäftsführer wird aus dem Management der Kyocera Document Solutions Inc. berufen.

Yoda war seit April 2011 Geschäftsführer der TA Triumph-Adler GmbH und zuvor mehr als 30 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen bei einem weiteren japanischen Elektronikkonzern tätig. Während seiner Zeit bei TA hat Yoda die Neuausrichtung des Unternehmens eingeleitet. Auf dieser Grundlage konnten das dritte Mal in Folge im vergangenen Geschäftsjahr die Unternehmensumsätze sowie den Gewinn vor Steuern gesteigert und ein Wachstum sichergestellt werden. „Ich bin stolz auf das, was wir als Team in den vergangenen Jahren geleistet haben. Ich möchte mich bei allen Kollegen für ihre Unterstützung und ihr Engagement bedanken“, verabschiedet sich Yoda.

Seine Aufgaben wird Christopher Rheidt übernehmen. Rheidt, seit dem 1. April 2016 ebenfalls Geschäftsführer, arbeitet seit 2012 in verschiedenen Management-Positionen bei TA. Neben der Leitung des operativen Geschäfts in den Bereichen Vertrieb, Service und Marketing hat er federführend das Restrukturierungsprogramm R.evolution vorangetrieben. Dabei wurden die Unternehmensstruktur zentralisiert, der Direktvertrieb neu ausgerichtet sowie Geschäftsstellen zusammengeführt und organisatorisch verschmolzen. Er verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der Branche, insbesondere in den Bereichen Vertrieb und Change Management. „Vor diesem Hintergrund und dem Wachstum der vergangenen Jahre ist es nur logisch, die Führung an Christopher Rheidt zu übergeben. Ich habe volles Vertrauen, dass er den eingeschlagenen Weg nicht nur weiterführen, sondern auch strategisch wichtige Themen wie die digitale Transformation vorantreiben wird“, so Yoda weiter.

Mit der neuen Struktur übergibt das Management in Japan die Verantwortung für das Geschäft der TA Triumph-Adler GmbH das erste Mal wieder an einen lokalen Manager. Neben Rheidt wird es einen zweiten Geschäftsführer aus dem Management der Kyocera Document Solutions geben. Dieser wird keine operativen Tätigkeiten übernehmen, aber die direkte Kommunikation mit der Muttergesellschaft in Japan sicherstellen. Die Personalie wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Bildquelle: TA