Verkauft Fujitsu seine PC-Sparte an Lenovo?

Die bereits ausgegliederte PC-Sparte von Fujitsu soll laut japanischen Medienberichten an Lenovo verkauft werden.

Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei meldet, dass die Fujitsu-Gruppe ihre im Februar in ein eigenständiges Unternehmen ausgegliederte PC-Sparte einem Joint Venture von Lenovo übertragen will. Lenovo, mittlerweile der größte PC-Hersteller der Welt, könne aber auch eine Mehrheitsbeteiligung an Fujitsus PC-Tochter übernehmen. Angeblich wollen die beiden asiatischen Konzerne wollten noch diesen Monat zu einem Ergebnis kommen. Fujitsu hat angesichts der schwierigen PC-Geschäfts die Sparte bereits ausgelagert und bereits erfolglose Gespräche über eine Fusion mit Toshiba und Vaio geführt. Lenovo soll zugesagt haben, Fertigungsstätten und Jobs zu erhalten.

Quelle: Nikkei

Bildquelle: Fujitsu