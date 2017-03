Warum Bench auf die Cloud setzt

Die Marke steht für stylische und zugleich funktionale urbane Kleidung für Frauen, Männer und Kinder. Der Fokus liegt auf innovativen Materialien und qualitätsbewusster Verarbeitung, verbunden mit einem einzigartigen Designansatz. Die Mode soll allen Anforderungen eines 24-Stunden-Lifestyles standhalten.

Gegründet 1989 als kleines Menswear-Label mit Wurzeln in der Skater- und BMX-Szene, ist Bench heute weltweit bekannt und bietet auch Kollektionen für Damen und Kinder an. Dabei bewahrte sich die Marke immer seine Einzigartigkeit, indem unverkennbare Styles wie der Hoodie geschaffen wurden, die stets den angesagten Zeitgeist prägen.

Als international tätiges Modeunternehmen ist es für Bench wichtig, den Mitarbeitern eine flexibel einsetzbare und funktionale IT-Infrastruktur zu bieten, die ein Spielfeld für Ideen und Kreativität ist. Ganz zentral war die Frage nach der sicheren und dem deutschen Recht entsprechenden Handhabung geschäftlicher E-Mails. Das deutsche Handels- und Steuergesetz schreibt vor, dass wichtige Handelskorrespondenz gespeichert und über Jahre hinweg archiviert werden muss. Auch bei der Datensicherung legt man bei Bench höchsten Wert auf Qualität und Funktionalität und wandte sich daher an den Cloud-Spezialisten CCS 365.

Zu einem Fachwissen über Exchange Online und Office 365 brachte der Dienstleister die Expertise von Dr. Robert Selk mit, einem Fachanwalt für IT-Recht, der u.a. als Datenschutzbeauftragter im internationalen Konzernbereich tätig ist. Selk erläuterte in einem eigens designten Workshop alle rechtlichen Grundlagen und die Möglichkeiten der unveränderlichen Aufbewahrung von nach deutschem Recht aufbewahrungspflichtigen E-Mails in Exchange und Sharepoint. Schließlich zeigte die CCS 365 noch in einem Praxisteil, wie man im Arbeitsalltag eine E-Mail-Archivierung in Office 365 einrichtet und wie sicherzustellen ist, dass die Anwender E-Mails nicht mehr löschen können, selbst aus dem Archiv. Mit der neuen IT-Infrastruktur in der Cloud schafft Bench letztlich den Sprung in die Zukunft.



