Warum Usu die UnitB Technology GmbH übernimmt

Die Usu Software AG hat die Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile der UnitB Technology GmbH, einer international ausgerichteten Full-Service-Agentur für digitale Kommunikation und IT, bekannt gegeben.

Mit den Kompetenzen von UnitB Technology will Usu künftig aus einer Hand Strategieberatung, UX-Design und Technologie anbieten, so dass bei Kundenportalen z.B. ein optimales Nutzererlebnis gewährleistet ist.

Mit 35 Mitarbeitern erwirtschaftete UnitB Technology 2015 einen Umsatz von 3,6 Mio. Euro bei einer operativen Ergebnismarge von über zehn Prozent. Das Portfolio reicht von digitaler Strategieberatung über Service- und UX-Design bis hin zur Realisierung komplexer Webportale, Apps und Intranets. Die Stärke liegt dabei laut Unternehmen in der Verbindung von Strategie, Kreativität und IT-Technologie. Mit dem Aufbau moderner digitaler Lösungen schaffe man die Grundlage für eine kundenzentrierte Online-Kommunikation und die Optimierung von digitalen Transformationsprozessen der Kunden. Große Unternehmen vor allem aus den Bereichen „Banken“, „Versicherungen“ sowie „Healthcare“, z.B. die Volks- und Raiffeisenbanken, Direct Line, Fiducia & Gad IT oder Bayer, setzen die Lösungen bereits ein. Mit der digitalen Beratungs- und UX-Expertise und den technischen Lösungen ergänzt die Usu nun ihr Angebot um wichtige Schlüsselkompetenzen.

Die digitale Transformation im Kundenservice stellt Unternehmen heute vor große Herausforderungen, bietet aber auch enorme Chancen. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Feld „Digital Interaction“ will Usu die Digitalisierung von Geschäftsprozessen vorantreiben. Ziel ist es, auf die Nutzung ausgerichtete und intuitiv bedienbare Werkzeuge und Websites zu bauen – für alle Berührungspunkte zwischen Kunden und Unternehmen. Drehscheibe der Digitalisierung sind Online-Portale. Gerade in diesem Bereich ist der Markt besonders in Bewegung, fast 40 Prozent der Portalbetreiber evaluieren derzeit neue Technologien und IT-Betriebskonzepte. Dabei sind System-Performance, User Experience und Responsiveness die zentralen Faktoren für die Online-Portale der nächsten Generation.

Mit den Kompetenzen von UnitB Technology kann Usu nach eigenen Angaben künftig aus einer Hand Strategieberatung, UX-Design und Technologie anbieten, so dass beispielsweise bei Kundenportalen ein optimales Nutzererlebnis, performante Ladezeiten, mobile Verfügbarkeit, kurze Release-Zyklen und die Integration aller Kundenservice-Kanäle gewährleistet sind.



