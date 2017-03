Zentrale Website für AOK-Landesverbände

Die Migration der AOK Plus unter das Dach der aok.de birgt für Nutzer Vorteile: Auf der im responsiven Design gestalteten Website können Nutzer nun über Smartphone, Tablet oder Desktop auf alle Inhalte des Portals zugreifen. Damit stehen den Nutzern ab sofort alle Formulare und sämtliche Features wie u.a. der Beitragsrechner und die Kurssuche auch unterwegs zur Verfügung. Die über 15.000 verschiedenen Kursangebote können jetzt auch direkt online gebucht werden.

Insgesamt war die Migration aufgrund der komplexen technischen Infrastruktur und des großen Umfangs ein herausforderndes Projekt, das dank des eingespielten Zusammenwirkens der AOK Plus mit ihrem Agenturpartner, einer präzise aufeinander abgestimmten Projektplanung und der tiefen Integration aller betroffenen Fachbereiche allerdings reibungslos ablief. „Ohne die tatkräftige Unterstützung aus verschiedenen Bereichen und dem tiefen Verständnis für die Themen und Prozesse der AOK Plus hätten wir das nicht geschafft“, sagt Robert Degering, Projektleiter für die Migration bei der Krankenversicherung.

Wichtig war beiden Seiten, alle Stakeholder an den passenden Stellen mit in das Projekt einzubeziehen, sowohl auf Agentur- als auch auf Kundenseite. Neben dem regelmäßigen intensiven Austausch stand dabei vor allem ein umfassender Testprozess kurz vor dem Live-Gang im Fokus. So konnten die Mitarbeiter der Krankenversicherung Vorabversionen des Portals ansehen und diese direkt in einem auf der Seite integrierten Feedback-Tool kommentieren. Zum Abschluss testeten die Projektleiter der Agentur und ausgewählte Spezialisten des Kunden auf einer Veranstaltung im Ausbildungszentrum der AOK Plus gemeinsam intensiv alle relevanten Bereiche der neuen Webseite.



