Akquinet mit neuem Geschäftsführer

Die Akquinet AG erweitert ihr Team. Carsten Hirche ist seit dem 1. März 2017 Geschäftsführer des Kieler Microsoft-Teams der Akquinet AG. Er verantwortet die Weiterentwicklung des Vertriebs und des Leistungsportfolios.



Carsten Hirche verfügt über mehr als 20 Jahre Managementerfahrung in den Bereichen Business Development und Corporate ERP. Er versteht die Anforderungen global agierender Großunternehmen und ihrer Stakeholder an ein ERP aus seiner Arbeit genauso wie die Bedürfnisse des kleinen und gehobenen Mittelstands aus verschiedenen leitenden Positionen, so das Unternehmen.



„Ich freue mich auf neue Perspektiven bei einem führenden IT-Beratungsunternehmen wie Akquinet“, sagt Carsten Hirche. „Für mich ist es eine sehr spannende Herausforderung, meine Erfahrungen auch aus dem Blickwinkel des Kunden nun in das Leistungsspektrum von akquinet einfließen zu lassen.“



Bildquelle: Aquinet