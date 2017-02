Altonaer-Technologie-Holding setzt auf PSI

Das PSI-Tochterunternehmen PSI Automotive & Industry GmbH wurde von der Hamburger ATH Altonaer-Technologie-Holding GmbH mit der Implementierung der neuen Version 9 des ERP-Systems Psipenta für die ATH und die Gruppenunternehmen Kroenert, ZAE-Antriebssysteme und Drytec Trocknungs- und Befeuchtungstechnik beauftragt. Das bislang bestehende Altsystem soll abgelöst werden.

Das Verständnis für die produktionstypischen Anforderungen eines Anlagenbauers und eines Serienfertigers gab im intensiven Auswahlverfahren den Ausschlag für den Anbieter. Zukünftig wird über die Altonaer-Technologie-Holding in einer Werkestruktur via Multisite-Lösung das ERP-System so kombiniert, dass die drei Unternehmen nicht nur kaufmännisch sondern auch logistisch besser zusammenarbeiten können.



Die ATH Altonaer-Technologie-Holding GmbH vereint als Management-Holding drei mittelständische Maschinenbau-Unternehmen unter ihrem Dach. Die Tätigkeitsfelder der Gruppenfirmen bestehen traditionell aus der Konstruktion, dem Bau, Vertrieb und dem Service von Beschichtungs-, Trocknungsanlagen und Antriebssystemen:



Als klassischer Anlagenbauer ist die Kroenert GmbH & Co KG seit über 110 Jahren der weltweit führende Anbieter von schlüsselfertigen Anlagenlösungen im Bereich der Beschichtungstechnologie bahnförmiger Materialien wie Papier, Folie und Film.

Die ZAE-AntriebsSysteme GmbH & Co KG liefert als Kleinserienfertiger Standardgetriebe, individuelle Antriebslösungen für spezifische Kundenbedürfnisse, komplette Antriebsaggregate und technische Dienstleistungen.

Die Drytec Trocknungs- und Befeuchtungstechnik GmbH & Co KG stellt Trocknungs- und Befeuchtungsanlagen für die Papier, Film und Folien verarbeitende Industrie her.

Bildquelle: Thinkstock / iStock