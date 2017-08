Automobilzulieferer ersetzt veraltete Systemlandschaft

Gerhardi Kunststofftechnik, ein führender Lieferant galvanisierter und technisch anspruchsvoller Kunststoffteile, hat sich für die Einführung von IFS Applications 9 entschieden. Der Auftrag für IFS umfasst Lizenzen und Dienstleistungen im Gesamtwert von 1,68 Millionen Euro.



Das Traditionsunternehmen Gerhardi entwickelt und produziert mit über 1.400 Mitarbeitern an den Standorten Lüdenscheid, Werdohl und Ibbenbüren technisch anspruchsvolle Kunststoffteile, die im Interieur- und Exterieurbereich der Automobilindustrie zum Einsatz kommen. Da das internationale Geschäft des Unternehmens stark wächst, hat es vor Kurzem in den USA seinen ersten ausländischen Standort gegründet. Die Produktionsgesellschaft in Montgomery, Alabama, wird am ersten Januar 2019 in Betrieb gehen.



Mit der neuen Lösung will Gerhardi ein ganzheitliches und modernes Komplettsystem implementieren, das die Prozesse sämtlicher Unternehmensbereiche und Standorte unterstützt. Es wird auch die internationalen Anforderungen der neu gegründeten US-amerikanischen Produktionsgesellschaft abdecken und Transparenz über das gesamte Unternehmen hinweg sicherstellen.



Die neue Software wird geschäftskritische Prozesse wie Rechnungs- und Personalwesen, Produktion, Supply Chain Management sowie Dokumentenmanagement abbilden und eine heterogene Systemlandschaft mit losgelösten Altsystemen ersetzen. "IFS Applications bietet umfassende Funktionalitäten, die viele unserer Anforderungen abdecken können, ohne dass wir sie dafür individuell anpassen müssen”, sagt Sascha Treude, ERP-Projektmanager bei Gerhardi Kunststofftechnik.

Bildquelle: Gerhardi