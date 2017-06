Borussia Dortmund hat den besten Onlineshop

Der Onlineshop des Fußballbundesligisten BVB sicherte sich beim Shop Usability Awards 2017 den Gesamtsieg und überzeugte die Fachjury zusätzlich in der Kategorie „Sport & Outdoor“. Der Preis wird im Rahmen der K5 Conference in Berlin verliehen.

Seit zehn Jahren wird der Shop Usability Award verliehen und ist ein renommierter Preise der deutschen E-Commerce-Szene. Jährlich werden dabei Onlineshops in zwölf Branchen- und fünf Sonderkategorien für ein nutzerfreundliches Einkaufserlebnis im Onlinehandel ausgezeichnet. Der Onlineshop von Borussia Dortmund konnte sich gegen 700 Mitbewerber durchsetzen.

„Der Online Shop vom BVB besticht durch ein aufgeräumtes Design, eine stimmige Customer Journey und eine sehr hohe Performance. Diese Faktoren, sowie die innovativen Spielerwelten machen den Shop zum verdienten Gesamtsieger des Shop Usability Award 2017", erklärte Johannes Altmann, Gründer des Shop Usability Award.



„Wir sind sehr stolz über die Auszeichnungen beim Shop Usability Award 2017. Der Gesamtsieg ist eine tolle Bestätigung, dass wir mit unseren Partneragenturen und Shopware ein starkes Team aufgestellt haben." so Matthias Zerber, Geschäftsführer der BVB Merchandising GmbH.

Neben dem BVB sind auch die Partner hoch erfreut – das Design wurde von der Agentur „Kommerz – Less tech More Experience“ konzeptioniert, die umsetzende Agentur Best IT aus Velen setzte eine Shopware Enterprise Version für den Shop ein.

Bildquelle: bvb.de