Checkliste: Urlaubsvertretung für den Admin

Administratoren (kurz Admins) halten die IT am Laufen halten. Verabschiedet der Admin sich jetzt in den verdienten Urlaub, bedeutet dies gerade in kleineren Betrieben oft, dass keine Fachkraft als Vertretung verfügbar ist, sondern mehr oder weniger freiwillige Kollegen die Stellung halten.

Damit das nicht im Chaos endet oder gar die komplette IT zusammenbricht, haben die IT-Experten von Solarwinds eine Checkliste vorbereitet, mit deren Hilfe die Vertretung alle nötigen Infos vorab zusammentragen kann. Denn auch wenn Admins dank Remote Access aus der Ferne viele Probleme lösen könnten, sollte der Standardprozess natürlich nicht darauf beschränkt sein, nach der Handynummer des ITlers zu fragen. Mit der entsprechenden Vorbereitung lassen sich viele Störungen im Urlaub vermeiden – und beide Seiten gehen mit einem besseren Gefühl in die Pause.

Admin-Checkliste – mit der IT vor dem Urlaub klären!

Wie setzt man Passwörter zurück?

Was tun, wenn sich der Computer aufgehängt hat?

Wer ist für das Backup zuständig und wie funktioniert im Fall der Fälle die Wiederherstellung?

Welche Telefonnummer haben Dienstleister, z.B. Datenretter, Drucker-Hersteller?

Wo liegt der aktuelle Disaster Recovery Plan?

Ab wann wird die Hitze für den Server gefährlich und welche Maßnahmen, z.B. das Abschalten von Geräten, müssen getroffen werden?

Was ist zu tun, wenn ein Firmenhandy im Urlaub verloren geht? Was, wenn Kaffee über den Laptop geschüttet wird?

Übrigens: Wer schon dabei ist, mit dem Admin alles durchzugehen, sollten dem Admin auch mal für die geleistete Arbeit danken. Oft werden die stillen Helden im Hintergrund nämlich nur bemerkt, wenn etwas nicht läuft. Ein schöner Anlass dafür ist der kommende SysAdmin Day am 28. Juli.

Bildquelle: Thinkstock / iStock