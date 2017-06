Cortility übernimmt DMS-Spezialisten

Mit der Übernahme des Geschäftsbereichs „Dokumentenmanagementsysteme“ der Command AG will die Cortility GmbH die Lösungen stärker auf die Anforderungen des Mittelstands ausrichten und das SAP-Know-how ergänzen.

Um mittelständische Kunden bei der Digitalisierung von Prozessen und Produkten begleiten zu können, hat der Ettlinger IT-Dienstleister sein Leistungsspektrum bei Dokumentenmanagementsystemen und Archivierung gestärkt. Mit der Übernahme der DMS-Spezialisten von der Konzernmutter Command will Cortility zugleich die Integration der erfolgreich im Markt etablierten Lösungen in das SAP-Umfeld vorantreiben. Aber auch die enge Zusammenarbeit mit anderen Anbietern von ERP-Systemen wie Oxaion bleibe bestehen, so das Unternehmen.



„Durch die Übernahme können wir einerseits unseren Kunden weitere integrierte Lösungen für ihre Workflows anbieten. Andererseits profitieren die DMS-Kunden von der SAP-Erfahrung der Cortility-Berater“, erläutert Cortility Geschäftsführer Klaus Nitschke die Vorteile der Übernahme.

Die Cortility gmbh entstand 2011 durch die Ausgründung des Geschäftsbereichs Versorgungswirtschaft und CRM des SAP-Partners Cormeta AG und gehört zur Command-Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe beschäftigt über 30 Mitarbeiter. Cortility erzielte im Geschäftsjahr 2015/16 (1. Mai bis 30. April) einen Umsatz in Höhe von 4,8 Millionen Euro.

Bildquelle: Thinkstock