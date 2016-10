Deutschland wird Data-Center-Hotspot

Unternehmen werden in Zukunft nicht nur allein aufgrund technischer Gründe, sondern auch wegen Gesetzen und Sicherheitsbestimmungen noch viel mehr auf externe Rechenzentren setzen müssen. Auch aus finanzieller Sicht ergeben externe Rechenzentren für jegliche Art von Unternehmen immer mehr Sinn. Darüber hinaus werden Data Center in Deutschland überproportional nachgefragt. Es existieren gegenwärtig ca. 2,65 Mio. m2

Rechenzentrumsfläche in Deutschland, von der rund 500.000 m2 am Vermietungsmarkt angeboten werden. Die extrem gute Anbindung an das weltweite Internet, die sichere geologische Lage, die stabile Wirtschaft verknüpft mit „Made in Germany“ und der rechtlichen Sicherheit sind nicht nur Argumente für deutsche Unternehmen. Wir verzeichnen einen Trend, dass europäische und internationale Unternehmen auf deutsche RZ-Betreiber mit internationaler Ausprägung setzen. Generell ist der Markt aus unserer Sicht noch vergleichsweise jung und bietet gute Chancen für Betreiber und Anleger.