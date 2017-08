Digitales Archiv für den Landwirt

Die L.O.S. Dienstleistungsgesellschaft aus Verden erweitert das bestehende Dienstleistungsportfolio um einen Online-basierten Enterprise-Content-Management-Service auf Portalbasis erweitert. Für landwirtschaftliche Betriebe jeglicher Größenordnung bietet der Archivierungs- und Ablagespezialist die Lösung als „ECM-as-a-Service“ im Abonnementmodell an.



Die L.O.S. Dienstleistungsgesellschaft ist für ein Ablagesystem bekannt, das sich an den Bedürfnissen von klein- und mittelständischen Unternehmen und besonders an landwirtschaftlichen Betrieben orientiert. Doch bislang waren die Dienstleistungen der L.O.S auf die Papierablage beschränkt. Ab sofort bietet L.O.S. sein gesamtes Ablagesystem auch digital an.



„L.O.S wird seinen Kunden die Möglichkeit geben, jederzeit und von jedem Ort aus die Dokumente abzulegen und auf sie zuzugreifen. Um die Kunden dabei zu entlasten, erweitert L.O.S. seine Arbeitsprozesse um die zentrale Erfassung und Verschlagwortung der Bestandsarchive, sowie der neu hinzukommenden dezentralen Dokumente der Kunden“, erläutert Geschäftsführer Henning Meyer.



Für die Digitalisierung der täglichen Arbeitsprozesse scannen die Anwender ihre neuen Dokumente am Schreibtisch, die L.O.S. legt sie elektronisch ab und die Anwender finden sie jederzeit im digitalen Archiv wieder.



Alos Solution begleitet den Dienstleister bei der Erschließung des neuen Geschäftsbereichs. Neben dem Consulting und der technischen Umsetzung hat Alos Solution auch die für die Scan-Services benötigte Digitalisierungslösung konzipiert, geliefert und implementiert. Dazu zählt eine zentrale Erfassungs- und Administrationslösung für die Bestandsarchive auf Basis von Kofax-Software und Ibml-Hochgeschwindigkeits-Scannern. Hinzu kommen bis zu 150 dezentrale Scan-Systeme pro Jahr, mit denen die Anwender vollkommen administrationsfrei ihre neuen Unterlagen digitalisieren.

Bildquelle: Thinkstock / iStock