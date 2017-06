Ebay: Angebot an den Einzelhandel

Am Donnerstag startete die Internet-Handelsplattform Ebay die Initiative «lokal & digital» für Städte in ganz Deutschland. "Wir bieten den städtischen Einzelhändlern eine Plattform, um sich erfolgreich im E-Commerce zu etablieren", sagte Ebay-Manager Denis Burger.

Gegen eine Gebühr von knapp 5.000 Euro im Jahr können sich Kommunen demnach eine eigene Online-Präsenz sichern und erhalten Zugang zu den 17 Millionen aktiven Nutzern in Deutschland und 169 Millionen weltweit. Außerdem werden ein Beratungsservice und Workshops angeboten. Laut einer Ebay-Studie verkauft derzeit nur jeder dritte Einzelhändler in Deutschland seine Ware auch im Internet.

In einer Pilotphase wurde das Modell bereits seit Herbst 2015 in Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) und später auch im niedersächsischen Diepholz getestet. In Mönchengladbach konnten die 79 teilnehmenden Händler mehr als 160.000 Artikel im 84 Länder verkaufen. Lesen Sie dazu auch: Die digitale Wiedergeburt des Ladengeschäfts und Die Kunden wieder in die Ladengeschäfte locken

Link: Ebay City-Initative

dpa/rs