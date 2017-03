ERP-Lösung aus der Public Cloud

Sage X3 wurde für mittelständische Unternehmen in der Größenordnung zwischen 100 und 2.000 Mitarbeitern entwickelt. Erstmals können Mittelständler aus Deutschland die betriebswirtschaftliche Software mit umfangreichen Funktionen nun auch aus der Public Cloud beziehen. Und zwar aus dem deutschen Cloud-Rechenzentrum von Amazon Web Services (AWS) in Frankfurt.

Die Lösung ist eines von vier neuen Produkten, mit Unternehmer einen Großteil ihres administrativen Büroalltags automatisieren und – so die Sage Vision für das Jahr 2020 – diese Aufgaben nahezu unsichtbar machen, um sich voll auf die Realisierung ihrer unternehmerischen Ziele konzentrieren zu können.

Die neue Version der ERP-Lösung verfügt über eine Vielzahl neuer Funktionalitäten: so beschleunigt die Integration von Salesforce CRM in Sage X3 sämtliche Abläufe innerhalb der Lieferketten von Unternehmen. Bestell- und Produktionszyklen werden so kürzer. Gleichzeitig ermöglicht das System zukünftig auch einen einfachen Einstieg in den Online-Handel durch die Integration einer neuen Webshop-Lösung, die ab Sommer verfügbar sein wird.

Darüber hinaus erhalten Nutzer vereinfachten Zugang zur Lösung, weil das Cloud-Angebot im Internet-Browser aufrufbar ist, ohne vorher eine Installation durchführen zu müssen. Gleichzeitig kann von praktisch jedem mobilen Endgerät auf die mobile Oberfläche zugegriffen werden. So können Außendienstmitarbeiter von überall auf wichtige Unternehmens- oder Kundendaten zugreifen und so ihre Arbeit effizienter gestalten.

Nach eigenen Aussagen hebt sich Sage X3 für mittelständische Unternehmen in drei Punkten gegenüber den Mitbewerbern ab: Erstens bei der Beschleunigung von Prozessen; zweitens durch ein vereinfachtes IT-Management und drittens durch eine sehr kurze Amortisationszeit.

Funktionen und Vorteile

Das System richtet sich besonders an die Distributions-, Fertigungs- und Dienstleistungs-Branchen. Durch seine Multimandanten-Fähigkeit ist die ERP-Lösung auch für die Internationalisierung von Mittelständlern geeignet, die ihre Auslandstöchter von ihrer Zentrale aus steuern wollen sowie für lokal agierende Unternehmen mit mehreren Standorten.

Egal, ob Sage X3 V11 On-Premise, aus einer „Private Cloud“ eines Partners oder aus dem Frankfurter Cloud-Rechenzentrum der AWS bezogen wird, die Entwickler haben das Angebot umfangreich erweitert:

Beinhaltet ist ein voll integriertes Finanzmanagement, Module für Einkauf, Lager, Produktion sowie Verkaufs- und Kundenservice-Prozesse und beschleunigt so die gesamte Lieferkette. In der neuen global verfügbaren Version sind jetzt zusätzlich eine Möglichkeit des Datenaustauschs mit Salesforce CRM sowie Monitoring-Funktionen, die die Transparenz von Logistik- und Transportprozessen erhöhen, enthalten.

Möglich ist ein flexibles Management von Produktionsprozessen, und zwar von der Planung bis zur Qualitätskontrolle, mit umfangreicher Rückverfolgbarkeit vom Material- und Zutaten-Einkauf bis zum Versand des Endprodukts. Zudem wird eine neue Projektmanagement-Funktion für Fertigungsunternehmen sowie ein grafischer Produktionsplaner geboten.

Globale Prozesse sollen sich schneller verwalten lassen: Verwaltung internationaler Transaktionen, Konsolidierung von Auslandsaktivitäten, Financial Reporting und Einhaltung globaler Compliance-Anforderungen mit einem einheitlichen globalen System. Neu sind z.B. die unternehmensübergreifenden Konsolidierungsprozesse in Echtzeit; der automatische Abgleich von Kontoauszügen versus offener Posten sowie eine Verbesserung der flexiblen Währungsumrechnung. Außerdem ist dank Sage Intelligence eine vereinfachte Finanzberichterstattung möglich.

Ein flexibleres Datenmanagement wird möglich und verschafft eine Übersicht auf Geschäftsvorgänge und Zahlen. Auf der Roadmap steht zudem eine ergänzende Lösung Sage X3 Data Management & Analytics. Diese sorgt für eine vereinfachte Datenmodellierung, Data Warehousing und leistungsstarke Analysen aus mehreren Datenquellen oder Systemen.



