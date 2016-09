Hardware aus zweiter Hand

Michael Loidl: Die Anforderung ist eine Balance zwischen Innovationen und Abdeckung des Leistungsbedarfs auf der einen Seite, sowie Bestandssicherung und Budgetkontrolle auf der anderen Seite zu finden. Wenn man kritische Systeme in Wartung behalten kann, lässt sich der Lebenszyklus oft noch deutlich ausdehnen.

ITM: In welchen Abständen sollte man die Arbeitsplatzumgebung (PCs, Drucker, Multifunktionsgeräte, mobile Devices) erneuern?

Loidl: In Unternehmen werden Geräte dieser Art in einem drei bis fünf Jahreszyklus getauscht. Dieser Wechsel geht häufig mit dem Einsatz neuer Betriebssystemversionen einher. Bei dieser Hardware sind die Entwicklungssprünge jedoch nicht mehr so groß, dass jede neue Gerätegeneration wirklich einen entscheidenden Fortschritt mit sich bringt.