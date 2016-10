Highend-Infrastruktur für 007 in der Schweiz

Für den Bond-Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ diente die besondere Lage des Gipfelgebäudes in 2.970 m Höhe als Versteck des Bond-Gegenspielers Blofeld. Mittlerweile erwartet Touristen hier eine interaktive Erlebnisausstellung nach Motiven der filmischen Geheimagentenwelt: vom hauseigenen Kino mit 40 Plätzen über multimediale Ausstellungstische bis zum Flug im Helikop-tersimulator einer Alouette III. Zur Umsetzung der im Wortsinn hohen Betreiberanforderungen wurde eine Highend-Infrastruktur installiert.

So müssen die Leistungswerte von CPU und GPU für den Helisimulator, der in einer echten Hubschrauberkanzel montiert ist, genau aufeinander abgestimmt sein. Präzise Voraussetzungen gibt es auch für den Einbau eines Multitouch-Tisches und Morphing-Studios, in dem Besucher ihre Gesichter mit verschiedenen Filmfiguren verschmelzen lassen können. Die Konzeption und technische Umsetzung des Projekts liegen beim Partnerkonsortium Pronatour und Vogel Audiovision in Linz – der EDV-Dienstleister Liwicom übernimmt die Zusammenstellung der IT-Infrastruktur.

Das dafür erforderliche Auswahl- und Testverfahren überprüft Unterscheidungsmerkmale wie Anwenderfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Für die fertige Installation fällt die Wahl auf Server-Komponenten von HP. „Um bei einem Server-Hardware-Problem nicht in die Schweiz fahren zu müssen, wurde der HP Server mit einem Care Pack mit entsprechender Reaktionszeit hinterlegt“, erläutert Andreas Holzinger, Geschäftsführer der Liwicom GmbH.

Keine Angst vor Schnee und Eis

Besondere Berücksichtigung finden die schwierigen Temperatur- und Wetterverhältnisse vor Ort. Zwar sind wegen der extremen Höhenlage keine zusätzlichen Kühlsysteme nötig, dafür müssen jedoch Vorkehrungen gegen statische Elektrizität getroffen werden. Denn bei einer geregelten Raumtemperatur von 20°C und der bergklimatisch bedingt niedrigen Luftfeuchtigkeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu elektrischen Entladungen kommt. Beim Aufbau der Geräte wird deshalb auf die Vermeidung statischer Elektrizität geachtet und der Server-Schrank entsprechend geerdet.

Die besondere Lage bedingt auch, dass Vor-Ort-Arbeiten im Regelfall nicht infrage kommen. Wartungsaufgaben, Fehlerdiagnose und -lösung auf den geografisch getrennten IT-Systemen laufen daher über Remote-Access-Technologie. Über Bomgar Remote Support mit der Hardware-Appliance B200 lassen sich alle IT-Systeme der Erlebniswelt aus der Ferne konfigurieren und warten. Wichtig ist, dass diese Verbindungen zu Desktops, Servern und Netzwerkgeräten nach hohen Sicherheitskriterien überwacht werden. Die Remote-Access-Lösung ist zudem in die Servicedesk-, CRM- und Management-Systeme integriert.

Mit der Ticketing-Integration in das Incident- und Fallbearbeitungssystem sind reibungslose Abläufe möglich. Holzinger: „Im IT-Helpdesk können wir direkt vom Ticket aus eine Remote-Support-Sitzung starten. Mitarbeiter haben Zugriff auf die entsprechenden Maschine und haben die vom Kunden zugewiesenen Lese- und Schreibrechte.“ Die Tickets lassen sich automatisch mit Details aus der Support-Sitzung aktualisieren, das Chat-Protokoll sowie die Sitzungsaufzeichnung werden abgefasst. Der gesamte Vorgang läuft nach festgelegten Sicherheitsvorgaben ab und sämtliche Daten auf dem Übertragungsweg sind durch starke Kryptografie vor unbefugten Einblicken geschützt.

Ausgiebige Leistungstests

Alle Teile der Bond-Erlebnisausstellung wurden im Vorfeld komplett aufgesetzt, konfiguriert und technisch geprüft. Im Verlauf der Leistungstests zeigte sich, dass das ursprünglich vorgesehene RAID-System nicht eingesetzt werden konnte. „Beim Wechsel einer Festplatte war das System komplett tot“, erinnert sich Holzinger. „Im laufenden Betrieb fährt man den Server nicht erst vollständig herunter und dann wieder hoch.“ Daher fasste man den Entschluss, alternativ eine Hot-Plug-Lösung einzusetzen, bei der die Festplatten im laufenden Betrieb getauscht werden können. Erneut durchliefen die Systeme alle Praxistests – diesmal allerdings erfolgreich.

Neben Datei- und Web-Server umfasst das gesamte Projekt nun rund 25 netzwerkfähige Clients (PCs, Projektoren, Mediaplayer), die zentral verwaltet werden. Kassensysteme, Medientechnik und die weiteren Komponenten der Highend-Infrastruktur kommen in der Erlebnisausstellung ebenfalls zum Einsatz. Zur Umsetzung der Vorgaben an die Ausfallsicherheit wurden eine USV-Anlage, redundante Ersatzkomponenten und eine automatische Backup-Sicherung eingebaut. Planung, Tests, Lieferung und Implementierung dauerten insgesamt fünf Monate.

Der letzte Planungsschritt beinhaltete den Zusammenbau aller Ausstellungskomponenten in Linz. Zu diesem Zeitpunkt waren eventuelle Korrekturen noch möglich; mit dem Eintreffen des Transport-Lkws musste allerdings jedes Detail stimmen. Die Transportfirma beförderte die funktionsfähige Erlebnisausstellung an ihren Bestimmungsort, wo sie originalgetreu in den Piz-Gloria-Räumen in Betrieb genommen wurde. Aufgrund der ausgiebigen Tests und Anpassungen verlief der Aufbau auf dem Berggipfel wie geplant. Server und PCs ließen sich ohne Zwischenfälle an Ort und Stelle implementieren und laufen störungsfrei. Holzinger: „Die Ausstellung selbst sehen wir also nie – außer wir machen Urlaub in den Berner Voralpen.“