Homeoffice: In diesen 10 Jobs sind die Chancen groß

Die Jobbörse Jobmehappy hat in den letzten 4 Monaten 2.5 Millionen Stellenanzeigen ausgewertet und zeigt, dass es in vielen Berufen - besonders in der IT - Chancen auf Homeoffice gibt. Die IT-Branche hat erkannt, dass das Homeoffice eine gute Möglichkeit bietet, seine Mitarbeiter kreaktiv und motiviert zu halten. Die Entwicklung ist aber immer noch am Anfang. Viele Jobs aus der IT eignen sich zwar gut für gelegentliche oder ständige Heimarbeit, dennoch sind bei den Stellenausschreibungen meist nur um 10 Prozent der Stellen mit Optionen auf Homeoffice ausgeschrieben. Neben der IT-Branche bietet noch der Vertriebsbereich gute Aussichten auf Homeoffice.

Die Top 10:

1. Gebietsverkaufleiter

27 Prozent der angebotenen Stellen auf Jobmehappy bieten die Möglichkeit an, Homeoffice in Anspruch zu nehmen.

Arbeitsstunden pro Woche: 40 Stunden

Durchschnittsgehalt: 2.500 bis 5.000 Euro

Spitzengehalt: 8.000 Euro

2. Technischer Vertriebsmitarbeiter

14,4 Prozent aller freien Stellen für Technische Vertriebsmitarbeiter in den letzten 4 Monaten baten ihren neuen Mitarbeitern Homeoffice an.

Arbeitsstunden pro Woche: 40 Stunden

Durchschnittsgehalt: 2.000 bis 6.700 Euro

Spitzengehalt: 10.000

3. Vertriebsingenieur

Die Homeoffice-Quote lag bei 12,4 Prozent.

Arbeitsstunden pro Woche: 40 Stunden

Durchschnittsgehalt: 4.500 bis 8.500 Euro

Spitzengehalt: 12.000

4. Key-Account-Manager

10,1 Prozent der Stellen für Key-Account-Manager-Jobs bieten Homeoffice an.

Arbeitsstunden pro Woche: 45 Stunden

Durchschnittsgehalt: 2.800 bis 3.500 Euro

Spitzengehalt: 5.500

5. Sales Manager

Beim Sales Manager lag die Homeoffice-Quote bei 9,8 Prozent.

Arbeitsstunden pro Woche: 40 Stunden

Durchschnittsgehalt: 2.200 bis 5.600 Euro

Spitzengehalt: 7.500

6. Frontend-Entwickler

Homeoffice-Quote von 9 Prozent, Unternehmen erkennen aber zunehmend, dass Frontend-Entwickler gerne nachts arbeiten und ausschlafen wollen.

Arbeitsstunden pro Woche: 40 Stunden

Durchschnittsgehalt: 2.400 bis 4.500 Euro

Spitzengehalt: 8.000

7. SEO-Manager

Suchmaschinen optimieren kann man auch gut von zuhause aus. Homeoffice-Quote: 8,5 Prozent

Arbeitsstunden pro Woche: 40 Stunden

Durchschnittsgehalt: 3.000 bis 6.000 Euro

Spitzengehalt: 10.000

8. SAP Consultant

SAP Consultants gehören zu den bestbezahltesten Arbeitnehmern und können in 8 Prozent der Jobs auch Homeoffice machen.

Arbeitsstunden pro Woche: 40 Stunden

Durchschnittsgehalt: 8.000 bis 15.000 Euro

Spitzengehalt: 30.000

9. IT-Manager

Auch IT Manager sind Nachteulen. Einige Arbeitgeber tolerieren dies. Homeoffice-Quote: 7,9 Prozent.

Arbeitsstunden pro Woche: 50 Stunden

Durchschnittsgehalt: 4.500 bis 11.000 Euro

Spitzengehalt: 16.000

10. Business Development Manager

Homeoffice-Quote: 7 Prozent.

Arbeitsstunden pro Woche: 50 Stunden

Durchschnittsgehalt: 2.500 bis 7.000 Euro

Spitzengehalt: 12.000

Quelle: Jobmehappy

Bildquelle: Thinkstock/iStock