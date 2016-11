Der Betrieb mittelständischer IT-Infrastrukturen hängt meist an einzelnen Administratoren oder kleinen IT-Teams. Eine unterstützende Monitoring-Software verspricht Entlastung. Doch die große Auswahl am Markt erdrückt viele Entscheidungsträger. Hier kann das Konzept der „Consumability“ helfen, um in wenigen Schritten eine passende Lösung zu evaluieren.