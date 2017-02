Industrie 4.0 im Pulverschnee

Die Skisaison läuft auf Hochtouren und mit am Berg sind neue Technologien: So hat die Knoll Unternehmensgruppe in Sachen Industrie 4.0 ihre Skischleifmaschinen mit Cloud-Services verknüpft, um Wartung und Kundenservice zu verbessern.

Die Betreiber von Skischleifrobotern der Marke „Montana“ erhalten mit der Cloud-Plattform „Digital World“ eine Übersicht über ihre Werkzeuge und deren Wartungszyklen. Dabei kann jeder Betreiber eines aktuellen Schleifroboters der Produktreihen „Saphir“ und „Blue Pearl Pro“ die Cloud-Services nutzen, um einen Überblick über die aktuelle Auslastung der Maschinen zu erhalten. Die Plattform basiert auf der Software Intrexx des Freiburger Anbieters United Planet.

Mit der Software wird der Auslastungsverlauf der letzten Tage, Monate und Jahre der Schleifroboter statistisch erfasst. Überdies werden anstehende Servicetermine übersichtlich aufgeführt. Nicht zuletzt erhalten die Betreiber im digitalen Maschinen-Cockpit Informationen zum Zustand der Verbrauchsmaterialien. Damit wissen sie u.a., wie lange die Schleifsteine noch einsetzbar sind.



Per App können die Betreiber per Smartphone auf alle Informationen zugreifen. Und auch die Montana-Servicetechniker erhalten die aktuellen Informationen über den Maschinenzustand, um z.B. vorbeugende Wartungen und Serviceeinsätze zu planen. Damit hilft die Software bei der Vermeidung von Stillstandzeiten: Skiservicebetriebe und Mietstationen können sich auf ihre Maschine verlassen.



Jeder Schleifroboter ist über eine sichere Schnittstelle in die „Digital World“ eingebunden. Die Cloud-Plattform soll so alle relevanten Informationen der Geräte erhalten. Die Software dahinter ermöglicht verschiedene Funktionen: vom sicheren Login bis zur Echtzeitvisualisierung von Maschinendaten im Cloud-Cockpit.

