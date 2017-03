Infos zum Brexit für den deutschen Mittelstand

Der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) will seine Mitglieder zum Brexit informieren. Hierfür wurde im Kompetenz-Center „Internationalisierung im Mittelstand“ eine Broschüre zum Thema „Brexit – Die Folgen des EU-Austritts des Vereinigten Königreiches“ herausgebracht.

Der Brexit rückt näher! Nun ist es für kleine und mittelständische Unternehmen wichtig, zu erfahren, was der EU-Austritt für sie und ihre Zusammenarbeit mit Partnern in Großbritannien bedeutet.



Zur Orientierung werden bestehende Kooperationsmodelle zwischen der Europäischen Union und Staaten, die nicht Mitglied in der EU sind, vorgestellt. Unterschieden werden das Modell des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), das Schweiz-Modell, das Kanada-Modell sowie das WTO-Modell.

Anschließend wird auf die wirtschaftliche Bedeutung des Vereinigten Königreiches in der EU eingegangen und in diesem Zusammenhang werden auch die Handelsverflechtungen dargelegt.

Die wirtschaftlichen Folgen des Brexit werden mit Ergebnissen aus unterschiedlichen Studien sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für Deutschland dargestellt.

Hier geht es zur Broschüre: www.mittelstandsbund.de/brexit

