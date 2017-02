Kumavision übernimmt ERP-Bereich von Gemiteam

Die Kumavision AG hat zum 1.1.2017 den Geschäftsbereich Dynamics NAV der Regensburger Gemiteam Gesellschaft für Software-Systeme mbH übernommen. Mit der Übernahme will Kumavision die regionale Präsenz in Bayern ausbauen. Gemiteam regelt mit dem Verkauf die Unternehmensnachfolge und will Kunden und Mitarbeitern eine sichere Zukunftsperspektive bieten.