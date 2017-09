Logistik 4.0 ist gelebte Realität

ITM: Herr Heinrich, in Zeiten von zunehmendem E-Commerce-Konsum spielt die Transport- und Logistikbranche eine entscheidende Rolle. Welche Priorität sollten mittelständische Unternehmen derzeit setzen?

Jens Heinrich: Der zunehmende E-Commerce-Konsum stellt die bestehenden IT- und Logistikstrukturen in Unternehmen auf den Prüfstand. Das erfordert ein Umdenken. Eine zeitgemäße und zukunftsfähige Software vernetzt im besten Fall alle Bereiche der Supply Chain miteinander: vom Wareneingang über die Kommissionierung bis zum Warenausgang – und darüber hinaus auch die Transportlogistik. Nur so können Fehler im Prozess auf ein Minimum reduziert werden. Gerade im E-Commerce stehen Retouren auch aufgrund von Falschlieferungen auf der Tagesordnung und kosten eine Menge Geld.



ITM: An welcher Stelle bieten spezielle mobile Lösungen – z.B. Apps – Unterstützung?

Heinrich: Vor allem im Bereich der Transportlogistik sind Apps schon etabliert. Wir bieten mit LFS.delivery beispielsweise eine solche Lösung an. Die Applikation vernetzt die Intralogistik mit der Transportlogistik und synchronisiert sämtliche Daten in Echtzeit. Die Prozesse sind somit exakt aufeinander abgestimmt. Darüber hinaus können Anwender so beispielsweise die beste Route planen, externe Einflüsse wie Staus oder Verkehrsmeldungen sofort mit einbeziehen und die Lieferung für den Kunden optimal planen. Im Einsatz sind mobile Applikationen aber auch bereits für den Lagerleitstand zur Visualisierung von KPIs. Smart Watches mit verschiedenen Features gewinnen vor allem in der Kommissionierung in Verbindung mit Pick-by-Voice an Bedeutung.



ITM: Welche Entwicklungen stehen der Transport- und Logistikbranche innerhalb der nächsten fünf Jahre bevor?

Heinrich: Die Vernetzung und der zunehmende Automatisierungsgrad von Systemen im Lager, die Digitalisierung von Prozessdaten und die steigende Komplexität in der gesamten Wertschöpfungskette sind Herausforderungen, denen sich Unternehmen branchenübergreifend täglich stellen. Für Anbieter von Logistiksoftware bedeuten diese Entwicklungen, Prozesse wieder mehr zu standardisieren. Zunehmende Automatisierung von Abläufen geht einher mit einer möglichst einfachen Gestaltung des Materialflusses, um Fehler zu vermeiden.