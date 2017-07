Mangelndes Interesse an Chatbots?

Die Mehrheit der Deutschen möchte in Zukunft nicht über Chatbots kommunizieren: 70 Prozent lehnen die neuen Sprachassistenten, die zahlreiche Aufgaben im Alltag und Beruf erleichtern sollen, kategorisch ab.

Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Online-Befragung der Entwicklerkonferenz Developer Week (DWX), die von Fittkau & Maaß Consulting unter 1.200 deutschen Internet-Nutzern durchgeführt wurde. Chatbots – ob schriftlich oder per Spracherkennung – können den Nutzern im Alltag oder Beruf assistieren, Fragen beantworten und sogar eigenständig Aufgaben erledigen, für die bislang telefoniert oder durch Websites und Apps navigiert werden musste.

Entwickler und Unternehmen arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Entwicklung und Optimierung proaktiver intelligenter Assistenten wie z.B. Alexa/Echo von Amazon, Google Home, Apples Siri oder Microsofts Cortana. Doch ungeachtet der großen Relevanz von Chatbots in der Fachwelt – in der Realität sind sie noch nicht bei den Verbrauchern angekommen.

46 Prozent der Deutschen wissen heute noch nicht einmal, was Chatbots überhaupt sind.

27 Prozent haben sich noch gar keine Meinung zu diesem Thema gebildet.

Weniger als ein Drittel möchte gern über Chatbots kommunizieren.

Dabei sehen Frauen das Thema noch etwas skeptischer als Männer.

Besonders kritisch steht die „Generation 50“ der Kommunikation mit Bots gegenüber: Hier beträgt der Anteil der Nutzungsinteressierten nur ein Fünftel.

Das noch mangelnde Interesse seitens der Endverbraucher ist zum Teil auf die noch geringe Verbreitung bzw. Wahrnehmung von Chatbots in der Praxis zurückzuführen:

Lediglich jeder Zehnte hat Chatbots bereits einmal genutzt.

Am weitesten verbreitet ist zurzeit die Nutzung beim Web-Shopping.

Insbesondere jüngere Nutzer haben damit schon erste Erfahrungen gesammelt.

Auch zum Abruf von Nachrichten oder Wetterinformationen werden Bots zum Teil bereits eingesetzt.

An deren Potential glaubt immerhin ein Drittel der Befragten: Ihrer Meinung nach sind die Bots zurzeit noch unausgereift, werden sich aber schnell weiterentwickeln und dann ihr volles Potential entfalten. I

nteressanteste Einsatzgebiete von Chatbots sind dabei aus Sicht der Interessenten die Suche nach konkreten Produktinformationen (55 Prozent), der Kundendienst (40 Prozent) sowie der Bereich E-Learning (36 Prozent).

Chatbots: Eine Bedrohung?

Während das Thema Datenschutz im Zusammenhang mit Chatbots eher unkritisch gesehen wird, haben 30 Prozent Befürchtungen im Hinblick auf negative Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Aus ihrer Sicht stellen Chatbots eine Bedrohung dar, da durch sie Arbeitsplätze wegfallen könnten.



„Chatbots sind in unserer Fachbranche ein Megatrend“, kommentiert Florian Bender, Projektleiter der Entwicklerkonferenz Developer Week und Initiator der Studie. Bei all der Innovationsdynamik dürfe man den Anwender aber nicht aus den Augen verlieren.

Bildquelle: Thinkstock / iStock