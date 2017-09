Marco Lenck weiter DSAG-Vorstandsvorsitzender

Die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) hat auf ihrer Mitgliederversammlung beim Jahreskongress in Bremen Marco Lenck als Vorstandsvorsitzenden in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Beate Werner als Schatzmeisterin, Gerhard Göttert als Vorstand Anwendungsportfolio und Christian Zumbach, als Vorstand für die Schweiz.

Marco Lenck steht damit weitere zwei Jahre der mit rund 60.000 Mitgliedern einflussreichsten Anwendergruppe vor. Er stellte sich als Vorstandsvorsitzender zur Wiederwahl und wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt. Er bekleidet dieses Amt seit 2012 und ist seit 2001 in der DSAG aktiv. Hauptberuflich ist Marco Lenck als CIO bei der Döhler Gruppe für die globalen Geschäftsprozesse und die IT-Systeme verantwortlich.

Ebenfalls für weitere zwei Jahre in ihrem Amt als Schatzmeisterin bestätigt wurde einstimmig mit einer Enthaltungen Beate Werner. Als Fachspezialistin für Legal Requirements ist sie hauptberuflich in der Abteilung Financial Systems der Airbus Operations GmbH tätig.



Für eine weitere Amtsperiode kandidierte auch Gerhard Göttert als Vorstand Anwendungsportfolio und bekam einstimmig mit einer Enthaltung das Vertrauen der Mitgliederversammlung ausgesprochen. Gerhard Göttert steht dem Ressort seit 2013 vor. Hauptberuflich ist er CIO und Leiter des Bereichs Technologie- & Innovationsmanagement der Autobahn Tank & Rast in Bonn.

Christian Zumbach wurde 2009 erstmals in den DSAG-Vorstand gewählt. Er stellte sich zum vierten Mal zur Wiederwahl und wurde einstimmig mit einer Enthaltung ebenfalls in seinem Amt bestätigt. Hauptberuflich betreut er das Key Account Management des Mutterhauses BKW der cc energie sa in der Schweiz.

Über 4.500 Besucher nahmen an der dreitägigen Veranstaltung der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V. (DSAG) im Messe und Congress Centrum Bremen teil. Mehr als 200 Vorträge in 59 Themensitzungen und 175 Partner auf einer Ausstellungsfläche von fast 15.000 Quadratmetern bilden den Rahmen für das größte Anwendertreffen in Europa.

