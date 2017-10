Migration von ISDN auf All-IP-Anschlüsse

ISDN- und Analoganschlüsse werden in ganz Deutschland bald der Vergangenheit angehören. Denn die TK-Konzerne lösen die alte Technik durch neue, IP-basierte Anschlüsse ab. Damit ein reibungsloser Übergang gelingt, müssen sich Unternehmen frühzeitig mit der Migration auseinandersetzen und eine Strategie für den Umstieg entwickeln.

Die Modekette Liberty Woman aus Lübbecke stand 2016 vor genau dieser Herausforderung. „2015 wurden wir von der Deutschen Telekom informiert, dass im kommenden Jahr 51 unserer mehr als 100 Filialen von ISDN-Telefonanschlüssen auf IP-basierte Anschlüsse umgestellt würden“, erklärt Klaus Klostermann, IT-Manager bei der Liberty Damenmoden GmbH.

Für den Modefilialisten war dies der Startschuss, um sich intensiv mit dem Thema „All-IP“ auseinanderzusetzen. Oberste Prämisse für das Unternehmen war, dass die bestehende Telefonieinfrastruktur aus ISDN-Telefonanlage, Fax-gerät und analogem Telefon weitergenutzt werden sollte.

„Uns wurde schnell klar, dass wir die bisherigen VPN-Router in den Filialen ersetzen müssten“, so Klostermann. „Nur so konnten wir eine Kompatibilität mit den All-IP-Anschlüssen gewährleisten und gleichzeitig die bestehenden Telefonanlagen und Fax-geräte weiter nutzen.“

Nach einer geeigneten Lösung mussten die Verantwortlichen nicht lange suchen. „Bereits in der Vergangenheit hatten wir gute Erfahrungen mit den Produkten des deutschen Netzwerkspezialisten Lancom Systems gemacht“, berichtet der IT-Manager. „In dessen Portfolio haben wir dann auch VPN-Router für den Umstieg von ISDN und Analog auf die neuen, IP-basierten Telefonanschlüsse gefunden.“ Bei der Umstellung wurde der Filialist von der Sievers Group aus Osnabrück betreut.



Liberty Damenmoden GmbH

Gründung: 1976 in Lübbecke/Westfalen

Filialen: bundesweit über 100

Mitarbeiter: über 500

Im Vorfeld der All-IP-Umstellung wurden in den Filialen die neuen Router implementiert. Die ISDN-Telefonanlagen und Faxgeräte blieben bis zu dem Tag, an dem der Provider die Umstellung auf IP veranlasste, am bisherigen ISDN-Anschluss angebunden. „Am Tag X haben wir von der Zentrale aus die neuen Zugangsdaten für den IP-Anschluss eingepflegt und in den Filialen wurde die ISDN-TK-Anlage über den ISDN-Port des Routers angebunden“, erläutert Klostermann. „Das lief frei von Störungen ab und funktioniert einwandfrei.“ Die Funktionalität der Telefonanlage wurde durch einen Testanruf bestätigt.



Neben den ISDN-Telefonanlagen und Faxgeräten sind auch die Kassensysteme in den Filialen an die Router angeschlossen. So werden über das Netzwerk aktuelle Umsatzdaten an die Zentrale gesendet und Bestandszahlen mit dem Warenwirtschaftssystem abgeglichen. „Die Kassensysteme hatten wir schon vorher über Lancom-Router angebunden. Hier konnten wir problemlos auf die neuen VoIP-Modelle wechseln“, beschreibt der IT-Fachmann.

Desweiteren fließt der normale Internetverkehr über den Router und die Mitarbeiter in den Filialen greifen direkt auf das Intranet und das Firmennetz der Liberty Damenmoden zu. Der gesamte Datenverkehr läuft am Hauptsitz in Lübbecke zusammen; dort steht ein VPN-Gateway als Gegenstelle.

Zukunftssicheres Netz realisiert

Durch die neuen VoIP-Router konnte der Modefilialist eine sichere Migration auf IP-basierte Telefonanschlüsse realisieren. „Die Router haben uns die zusätzlichen Kosten für neue Telefonanlagen erspart. Das wäre bei mehr als 50 Standorten sicherlich ein erheblicher Kostenfaktor geworden“, resümiert Klostermann.

Das ganzheitliche IP-Netz bringt zudem administrative Vorteile mit sich: Bei Bedarf kann ein Techniker vom Hauptsitz aus über den Router direkt die Funktion der Telefonanlage prüfen und Störungen eingrenzen oder beheben. Damit werden auch Prozessabläufe beschleunigt.

Die Zukunftssicherheit der Lösung weiß Klostermann zu schätzen: „Unsere restlichen mehr als 50 Filialen werden ebenfalls im Laufe des Jahres umgestellt. Die neuen VoIP-Router setzen wir dort schon ein. Aufgrund der guten Erfahrungen können wir dem Wechsel gelassen entgegenblicken.“ Für den Einzelhändler bleibt unterm Strich ein modernes Filialnetzwerk, mit dem er fein raus ist bei der All-IP-Umstellung.

Bildquelle: Liberty Damenmoden